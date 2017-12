Què és la molsa?

És una espècie vegetal d’un color verd molt viu. No té flor, i només creix uns centímetres. Reté molta aigua i per això és una gran protectora del sòl.

On creix?

La molsa creix sobretot als llocs humits i poc assolellats, perquè necessita sempre molta aigua. La veuràs sobre les roques, als troncs dels arbres i a prop de fonts, torrents i rierols.

Did you know? Moss has a great ecological value

Què hi veurem, si ens hi acostem molt?

Si t’hi fixes bé, potser hi trobaràs vida: hi ha un gran nombre d’animals minúsculs que habiten a la molsa. Sobretot invertebrats. Per això altres animals més grossos, com ocells o mamífers, hi busquen l’aliment.

Podem collir molsa al bosc?

La molsa en general no és una espècie protegida, però en alguns llocs n’hi ha de protegida. En aquests llocs està prohibit collir-ne.

Prehistoric species Moss, like ferns, was already on the Earth 350 million years ago

Quanta en puc agafar?

Als llocs on es pot, se n’ha d’agafar poca quantitat.