Els globus aerostàtics

Per què s’enlairen?

L’aire calent pesa menys que l’aire fred, i per això sempre té tendència a pujar. Sabent això, la vela del globus s’omple amb aire calent, i així l’aparell s’enlaira. Quan es vol baixar, n’hi ha prou que aquest aire es vagi refredant.

¿I com es desplacen?

En un vol en globus, és el vent qui mana. Per això moltes vegades se sap on serà la sortida, però no el punt exacte de l’aterratge, perquè l’aparell vola en la direcció del vent. Només es pot controlar l’altura, i s’hi juga per aprofitar els corrents d’aire.

The very first passengers A rooster, a duck, and a sheep were the first hot air balloon passengers. They were chosen to test the first hot air balloon in 1783

Per què es vola sempre al matí?

Perquè a primera hora del dia hi ha les millors condicions per volar, ja que el vent està més en calma i l’atmosfera està més freda. Així doncs, no t’estranyis si contractes un viatge amb globus i et fan arribar a les set del matí!

¿Com és viatjar amb globus?

No t’has de vestir de cap manera especial, perquè l’aparell es mou molt suaument i no hi ha grans sotragades, tot i que sí que hi ha cinturons de seguretat. En tot cas, segur que experimentes una gran sensació de llibertat.

Did you know? Ballooning is a sport and balloonists compete in races

Per a què es fan servir?

Sobretot, per fer viatges turístics. Com que a Catalunya el clima és benigne, es pot volar gairebé tot l’any i contemplar, per exemple, l’espectacle dels presseguers florits d’Aitona al mes de març o els colors de la tardor a la Garrotxa.

¿A Catalunya es pot volar?

I tant! Hi ha un bon nombre d’empreses que ofereixen aquest servei. Si, en canvi, ets dels que s’estimen més tocar de peus a terra, pots contemplar l’espectacle dels globus aerostàtics al Trofeu Internacional de Globus del Mercat del Ram de Vic, que es fa cada any a l’inici de la primavera, o a l’European Balloon Festival, que se celebra al juliol a Igualada.