D’aquí cap allà

Un pont és una construcció que ens permet passar d’un punt a un altre esquivant un obstacle físic. Per exemple, un riu. També hi ha ponts sobre penya-segats, vies del tren o carreteres.

Tot són ponts

Hi ha molts tipus de ponts, segons el material amb què estan fets, el terreny sobre el qual s’han construït o la utilitat que tenen. Són ponts els aqüeductes romans, que es feien servir per portar aigua a les ciutats, els ponts llevadissos que s’obren quan han de passar vaixells alts i també la passarel·la de taulons que et trobes quan vas d’excursió i has de travessar un riu.

Did you know? Euro banknotes feature fictitious bridges to symbolize connections within Europe

Els ponts i aqüeductes del calendari

Al calendari també hi ha ponts. Fer pont és agafar-se un dia de festa entre dos dies festius. Per exemple, la setmana que ve. La gent que farà pont aprofitarà que dijous dia 6 és festa per agafar-se també el divendres i així enllaçar amb el cap de setmana. Hi ha anys que, en lloc de ponts, hi ha aqüeductes. És el que passa quan la festa del dia 6 de desembre cau en dimarts i la del dia 8 en dijous: llavors hi ha gent que fa festa dimarts, dimecres, dijous i divendres.

Not a single one There are no bridges over the Amazon river

Els ponts també uneixen les persones

De vegades les persones tenim punts de vista tan dispars que sembla impossible arribar a un acord. En situacions com aquestes es pot intentar aixecar ponts. És a dir, buscar la manera que aquestes opinions puguin coincidir en algun punt i superar els obstacles que les separen.