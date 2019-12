¿I tu, menges o mandukes?

Paula Alós i Ada Parellada es van conèixer fa tres anys i des de llavors s’han seguit la pista. Les hem reunit al Semproniana, el mític restaurant de l’Ada al barceloní carrer Rosselló. L’Ada va néixer el 1967 a Granollers. La Paula és una mataronina de 13 anys que, de cop, va descobrir la fama quan va guanyar la quarta edició del concurs de TVE MasterChef Junior. Ara té el seu propi programa de cuina al Súper3, Manduka, on ha rebut la visita de famosos com Òscar Dalmau, Sílvia Abril, Lildami, Quim Masferrer i Els Catarres.

“Cada cop això ha anat a més, i em paren molt pel carrer per dir-me coses o per fer-se fotos amb mi”, explica aquesta jove estrella televisiva. “Ja fa temps que et paren pel carrer!”, puntualitza l’Ada, tot un referent, des de fa una pila d’anys, de la divulgació gastronòmica i la restauració: “La cuina i la restauració són dos conceptes diferents. La restauració és esforç, dedicació, temps i no defallir. I la cuina pot ser un entreteniment i un hobby, com de moment és el cas de la Paula”.

Preguntem a Paula Alós si voldria fer el salt de l’afició a la professionalització i, en un futur, fins i tot ser al capdavant del seu propi restaurant: “Des de petita sé què és tenir un restaurant. La meva mare en regentava un, i és una feina molt esclava. M’agradaria estudiar psicologia, perquè m’encanta, però no descarto canviar d’opinió més endavant”.

Malgrat aquests gairebé 40 anys que les separen, l’Ada i la Paula tenen una pila de punts en comú. Un d’ells, la defensa de l’alimentació variada i saludable. “Jo menjo de tot, soc una gran defensora de la verdura i la fruita, i al programa ho demostro sovint”, diu la Paula, que reconeix: “També m’agrada quedar amb els amics per menjar hamburgueses”. L’Ada, que s’escolta la seva col·lega adolescent amb atenció i admiració, torna a intervenir: “Relaxa’t, Paula, les hamburgueses són sanes. I el que és més saludable de tot és que mengis ben acompanyada d’amics o familiars. La part social de la taula és bàsica. És més important que el que posis al plat”.

Parellada aprofita l’avinentesa per deixar constància del boom actual del “bròcoli entre els nens i les nenes”: “I per què passa això? Perquè és còmode de preparar. No costa gens manipular-lo, es bull de seguida i ara ja el venen ben tallat en peces i ben embolicadet. Definitivament, el bròcoli, que no hem de confondre amb el bròquil, ha desplaçat la mongeta tendra i les bledes en l’alimentació dels menuts”.

“A Manduka presentem plats fàcils perquè els puguin copiar a casa. No em posaré a fer esferificacions perquè, després, un nen de 8 anys no se’n sortirà. Soc partidària de la cuina tradicional però afegint-hi tècniques i ingredients moderns, per provar”, reflexiona Paula Alós, mentre que Ada Parellada s’autodefineix com “una filla de la generació Ferran Adrià i de la cuina creativa i d’autor”: “Però és cert que ara estic tirant més cap a les receptes de tota la vida. Tenim un gran patrimoni culinari i no el fem brillar com caldria”.

CUINAR I COMUNICAR

¿Algun secret per comunicar-se tan bé amb els espectadors? Comença la Paula: “El millor és oblidar-te que hi ha una càmera”. I l’Ada afegeix: “Has de tenir claríssim que estàs fent un servei als altres, al públic, i no has de pensar en el teu lluïment. Això no vol dir que hagis de renunciar a la teva personalitat. I si, a sobre, vas alta d’energia i tens una mica de sentit de l’humor, encara millor. Amor pel que fas i humor a l’hora de transmetre-ho. A mi em sembla que és una gran combinació”.