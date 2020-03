Confinament en família: què fem avui?

Com ho porteu, famílies? Ja sabem que són dies complicats però estem segurs que, a poc a poc, ja deveu haver pogut trobar la vostra pròpia rutina que us permet passar els dies de la millor manera possible. Ja sabeu que no paren de sorgir noves iniciatives per facilitar-vos aquesta estada a casa, i avui us n'expliquem algunes, per si us ajuden.

Recursos per al confinament de La Granja

Des de La Granja de Santa Maria de Palautordera posen a la vostra disposició un seguit de recursos per portar la situació de la millor manera. Ofereixen els seus coneixements en matèria d'educació emocional per ajudar les famílies a convertir-se en un gran equip que aconsegueix que l'ambient a casa sigui positiu, ric i sa per a tots. Aquestes són les seves propostes:

Una sessió de 15 minuts gratuïta de videotrucada del servei Acompanyament Emocional Online per a Famílies. Donen recursos i idees per educar o per entendre els fills des de l'educació emocional. La Granja porta la natura a casa vostra aquests dies que moltes persones n'estan privades. Cada matí fan el bon dia amb un animal de veritat que animarà els més petits perquè es llevin amb bon humor. Ho pengen als seus comptes d'Instagram i Facebook. També a les xarxes ofereixen un espai de consultoria emocional. Cada vespre a les 21 h a partir del dimecres 25. Contesteran les preguntes que els pares i mares els estan fent. Avui dimarts, a les 18 h, participaran en directe a l'esdeveniment online de la iniciativa Me Gusta Leer, organitzada per l'editorial Random House amb els seus autors, en què Cristina Gutiérrez, directora de La Granja, parlarà sobre "Com gestionar el confinament dels infants i com els pot afectar l'ansietat i la por del moment que estem vivint".

Operació Contagi dels Pallapupas

A causa de l'actual situació de confinament, en què les visites als hospitals estan restringides, els Pallapupas s'han vist forçats a aturar les seves intervencions. Per fer front a aquesta situació i seguir al donant suport a malalts, familiars i personal sanitari, l'ONG ha posat en marxa l'Operació Contagi: una sèrie de vídeos online i connexions en directe amb recursos per sobreviure a la quarantena. Entre els vídeos també n'hi ha alguns de destinats a cobrir tasques concretes dels Pallapupas: reduir l'angoixa que produeix als infants un ingrés o una operació, reduir la sensació de temps d'espera o donar suport al personal sanitari. La finalitat és contagiar somriures i que tothom passi una bona estona durant aquests dies. Les seves propostes són:

Càpsules de vídeo destinades a estar al costat dels pacients i a donar suport al personal mèdic. Clips d’humor on veurem com els Pallapupas afronten diverses situacions que els provoca la conjuntura actual. Actuacions en directe a través d’Instagram Live i tot el contingut disponible a través de xarxes socials.



Podeu veure els vídeos aquí.



Recursos educatius d'Activitum

des d'Activitum volen aportar el seu granet de sorra per enriquir el dia a dia dels docents i les famílies. En aquest sentit han elaborat un recull de propostes educatives online per a famílies i docents, per a totes les edats i tots els àmbits; són jocs matemàtics, museus amb exposicions virtuals, imprimibles, programació i robòtica, idiomes, activitats de llengua, una apli de la NASA, activitats musicals, etc. Podeu consultar aquests recursos Just abans de la crisi de la Covid-19 es va obrir a les famílies Activitum, un portal d'activitats educatives a Catalunya i un espai amb una mirada a temps complet sobre l'educació, que inclou també propostes educatives en horari no lectiu (extraescolars, lleure, etc). Coincidint amb el confinament,En aquest sentit han elaborat unper a totes les edats i tots els àmbits; són jocs matemàtics, museus amb exposicions virtuals, imprimibles, programació i robòtica, idiomes, activitats de llengua, una apli de la NASA, activitats musicals, etc. Podeu consultar aquests recursos aquí

#AlbumALas11: un contacontes cada dia