La cita de referència amb el món del circ

Pel que fa a la programació artística, el Trapezi ofereix espectacles de companyies catalanes, estatals i internacionals de diverses tendències, formats i tècniques. Totes les propostes compleixen les tres premisses establertes per la direcció: que presentin excel·lència tècnica i/o varietat en els números i/o disciplines de circ, que siguin produccions de factura professional i que tinguin una clara voluntat de comunicació amb el públic. Així mateix, la programació presentada respon a una línia artística i de programació variada i harmònica amb els horaris, el públic (familiar, adult i de sector) i els espais on es representa.

La Fira Trapezi està organitzada per l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i l’INAEM.

Trapezi, una vitrina de circ internacional

En aquesta edició, el Trapezi fa una clara aposta pel circ internacional. En total presenta 9 produccions estrangeres, un increment important respecte a passades edicions.

Des de Suïssa arriba 'L’homme cirque', un espectacle de gran format de David Dimitri, una combinació innovadora d’acrobàcia, música i dansa. 'L’homme cirque', estrena a l’estat espanyol, es podrà veure en diverses representacions al llarg de la Fira i ha sigut escollit per ser l’espectacle de cloenda d’enguany. També de Suïssa es podrà veure 'Trait pour Trait', la proposta de Cirque Au Carré. Aquesta companyia de circ contemporani ha creat un espectacle de malabars absolutament diferent, un muntatge amb una posada en escena molt original. El dijous 10 de maig al matí, abans que s’inauguri oficialment el Trapezi, els escolars de primària de Reus podran gaudir de dues funcions en primícia de l’espectacle.

També dins la programació internacional, el públic podrà gaudir de la proposta de la companyia belga D’Irque & Fien, un duet creatiu que estrenarà a Catalunya 'Sol bémol', un espectacle poètic que es podrà veure al Teatre Fortuny. Per altra banda, de França hi ha programades quatre companyies: la Compagnie Les Mains; Les Pieds et la Tête Aussi (M.P.T.A.), que estrenarà a l’estat espanyol 'Santa Madera'; la Cie H.M.G., que mostrarà l’espectacle 3D, i la Compagnie Daraomaï, que presentarà 'TiraVol', una acrobàcia inèdita a la frontera entre la perxa xinesa i l’acrodansa. Joel Martí & Pablo Molina, catalans però amb seu a França, estrenaran un extracte de la producció 'Random'.

Per últim, es podrà veure els alemanys Avital-Jochen amb una proposta de trapezi basculant i l’italià Lorenzo Mastropietro amb l’espectacle 'Pas de musique', que completa la programació internacional amb un muntatge que barreja el sentit de l’humor amb l’art dels malabars.

Aposta per la coproducció d’espectacles i el circ de casa nostra

Tot i fer enguany una clara aposta per la programació internacional, al Trapezi hi predominen les companyies de Catalunya i de la resta de l’Estat.

De les propostes de Catalunya en destaca 'Gregaris', de la companyia Soon, fruit de la nova línia d’ajuda a la coproducció d’espectacles impulsada pel Trapezi, amb la intenció de generar una xarxa de coproductors que donés suport als artistes oferint-los recursos per fer viable la producció d’espectacles exigents i amb equips artístics amplis. La proposta és un espectacle de suar, honest i divertit, que parla del costat més humà de l’esport. A través de l’acrobàcia i l’humor els dos artistes posen el focus en la seva relació d’amistat i en com transiten de la col·laboració al conflicte, tot buscant l’equilibri entre gregari i líder. Un espectacle de bàscula, perxa xinesa i acrobàcia en un espectacle de 45 minuts per a tots els públics.