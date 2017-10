Quin és el temps de les castanyes?

El tret de sortida de la temporada de castanyes és la festa de Tots Sants, l’1 de novembre. Però de castanyes n’hi ha fins ben entrat el mes de gener.

Què ens aporten?

Les castanyes són com petites píndoles que ens donen energia. A més, són molt saludables perquè no tenen tantes calories com altra fruita seca. I, ben torrades, ens fan passar el fred de l’hivern.

Did you know? The Romans brought us chestnuts

La pell és bona?

Sota la closca, i protegint la carn, hi ha una capa de pell de color marró, que sovint costa molt de treure. Si en menges una mica no passa res, però notaràs que no té gaire bon gust. A més, és una mica indigesta.

Catalunya és terra de castanyes?

Sí, i tant. Els boscos de castanyers es concentren a les comarques de la Conca de Barberà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, la Selva i Osona.

How can you eat them? You can eat chestnuts raw, toasted or boiled

Per què mengem castanyes per Tots Sants?

La nit del 31 d’octubre els catalans celebrem la Castanyada. Aquesta tradició és bastant antiga, i té una història molt bonica. Expliquen que, anys enrere, els campaners de les esglésies feien repicar les campanes la nit del 31 d’octubre per recordar als vilatans que era l’hora de pregar pels difunts. Per fer passar les hores i el fred els campaners van agafar el costum de menjar castanyes torrades. Aquest costum es va anar escampant i ara, a Catalunya, és una tradició.