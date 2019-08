Quins elements té?

La cançó de l’estiu sempre té una tornada senzilla que es repeteix sovint. També et fa venir ganes de ballar, i fins i tot n’hi ha que tenen una coreografia. A més, ens parla de coses boniques, com ara anar a la platja, enamorar-se o gaudir de les coses bones de la vida.

Qui l’escull?

Els primers que fan la tria són les ràdios i els canals de música. A partir d’aquí, és com un peix que es mossega la cua: com més la posen, més famosa es fa, i llavors la gent té més ganes d’escoltar-la i la demana. És per això que, quan acabis les vacances, potser n’hauràs quedat ben embafat.

Everlasting holidays To become a summer hit, a song should be simple and make you feel like you’re on holiday

Quina és la teva?

Per a tu, quina és la cançó de l’estiu 2019? El 'Milionària' de Rosalía? L’ 'In the night' d’Oques Grasses? O potser 'La venda' de Miki? Et proposem que facis una llista amb la teva família o amb els amics, i veuràs com, de cançó de l’estiu, n’hi ha més d’una.

Did you know? Summer songs tend to be euphoric and frothy

Millor que una fotografia

Deixant de banda les vegades que l’has escoltat, hi ha un altre factor que pot convertir un tema en la teva cançó de l’estiu: els records que et venen quan l’escoltes. Potser perquè la vas ballar amb algú especial o perquè et fa pensar en els vespres a la plaça o en la colla d’amics.