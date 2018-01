Què és?

La boira no és res més que gotes d’aigua molt petites que queden en suspensió a l’atmosfera. És com tenir un núvol molt a prop de terra.

Quins perills comporta?

La boira pot ser perillosa, perquè a la carretera hi ha poca visibilitat i augmenta el risc d’accidents. També causa problemes als avions. A l’aeroport de Lleida-Alguaire, per exemple, quan hi ha molta boira s’han de suspendre els vols.

The foggiest place The foggiest place in the world is Grand Banks, near the Canadian island Newfoundland. It has over 200 foggy days a year

Quan hi ha boira?

Sobretot els mesos d’hivern. Hi ha llocs, com les terres de Ponent, on es poden passar molts dies sense veure el sol.

Què passa, quan hi ha boira?

La boira incrementa molt la sensació de fred. A més, fa que la diferència entre les temperatures màximes i mínimes sigui molt petita.

Did you know Fog reduces human vision to less than 1 km

La boira no agrada a ningú?

No t’ho pensis pas. La boira també pot resultar bonica i inspiradora. A Catalunya, per exemple, tenim el Club dels Amics de la Boira. Aquesta associació organitza sortides per les terres de Lleida i reivindica la bellesa d’aquest fenomen meteorològic.