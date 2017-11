Les aus migratòries

Per què migren, les aus?

Fan aquests llargs viatges perquè el seu instint els diu que han de buscar un lloc més càlid per passar l’hivern, trobar aliment o criar.

Un viatge ple de perills

La migració és una travessa plena de dificultats. Els ocells han de superar el mal temps, la falta d’aliments o els depredadors. També han d’esquivar les dificultats que els causem els humans.

Did you know? Migratory birds are very sensitive to changes in their ecosystem

Com s’orienten?

Això és un gran misteri. Els científics creuen que algunes aus que migren s’orienten amb les estrelles, o fent servir les muntanyes com a senyals.

Com són els viatges?

Hi ha aus migratòries que fan viatges curts, en tenen prou baixant muntanya avall. Però n’hi ha d’altres que es desplacen milers de quilòmetres, travessant continents. Aquests desplaçaments són tan llargs que van fent aturades pel camí, per descansar i alimentar-se. Catalunya, per exemple, és zona de pas i aturada per a molts ocells que, des del nord i el centre d’Europa, van cap a l’Àfrica.

Not only birds Butterflies, whales and fish are also migratory animals

Hi ha ocells que emigren cap a Catalunya?

Sí, hi ha espècies, com les caderneres, que volen des d’Anglaterra fins a casa nostra per passar-hi l’hivern.