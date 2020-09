Les arts de carrer, protagonistes a l'Hospitalet de Llobregat

Els dies 17, 18 i 19 de setembre arriba una edició ben especial de Per Amor a l'Hart, Festival d'Arts de Carrer de l'Hospitalet de Llobregat, una cita de referència en el món de la dansa contemporània i urbana i del circ.

Les mesures de seguretat i higiene per evitar la propagació de la malaltia covid-19 seran excepcionals i compliran els protocols establerts per l'administració corresponent. Es complirà amb els requisits bàsics de: neteja de mans, distanciament social i ús obligatori de la mascareta. Es comptarà amb tots els mitjans i equips de neteja corresponents per desinfectar tant l'espai escènic com l'espai que ocupa el públic. Cal destacar que l'aforament dels espectacles serà limitat sota demanda d'entrades gratuïtes a través de la web del festival.

La dansa, el circ i la música en viu tornaran a omplir l'espai públic de l'Hospitalet

El festival tornarà a ser l'epicentre cultural de l'Hospitalet, on la dansa, el circ i la música en viu tornaran a omplir l'espai públic amb la seva energia, vitalitat, virtuosisme i essència. En aquesta edició hi ha un canvi d'ubicació del festival, que es trasllada al Parc de la Remunta, un espai nou, ple de noves possibilitats i nous reptes. Així doncs, el festival surt del centre de la ciutat, després de 15 edicions, amb un públic consolidat i fidel, per trobar un emplaçament on crear una atmosfera més adequada per al desenvolupament de l'activitat i poder continuar la tasca de suport a les arts escèniques de carrer.

Per Amor a l'Hart arriba a la seva XVI edició amb l'objectiu de continuar oferint una proposta artística d'arts escèniques avantguardista i de qualitat, en què es podrà gaudir de les actuacions d'artistes del país, llenguatges innovadors i propostes més consolidades. Així, les companyies que es presenten en aquesta edició del festival són companyies de renom nacional i de l'Estat. El cartell recull propostes com Circ de Jocs i Rolling Vibes Collective (animació i música), Kiko López amb 'Wiw Bak' (dansa), Rolabola amb 'Rock Cirk' (circ) o Tombs Creatius amb 'El viatge' (instal·lació).