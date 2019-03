Què fem aquest cap de setmana?

Estem a les portes d'un nou cap de setmana, que promet bon temps, així que no hi ha excuses per quedar-se a casa! Si voleu aprofitar aquests dos dies per fer cultura amb la canalla, aquí teniu algunes idees.

Aquest cap de setmana, en tres sessions (11, 12.30 i 17 h), al Petit Palau del Palau de la Música Catalana hi podreu veure el concert espectacle adreçat a nadons 'Twinkle Twinkle Baby’s Star'. Una producció pròpia del Servei Educatiu del Palau que s’emmarca en el cicle Concerts Familiars al Palau, adreçada a nadons de 0 a 3 anys, durant la qual gaudireu d’una selecció musical de cançons i melodies de tradició anglesa i catalana des d’una visió moderna i integradora. Una experiència musical de molta proximitat escènica amb els artistes perquè els nadons gaudeixin del seu primer concert en un ambient de silenci i escolta activa.

En el marc del seminari 'Allez! Pràctiques ambulants i museus dispersos',el Macba us proposa per demà dissabte, d'11 h a 18h, 'Allez a la Plaça', una gran trobada festiva i gratuïta amb tallers oberts i activació de projectes educatius mòbils per a tots els públics. Entre altres activitats, podreu participar en una estació mòbil d'enregistrament i experimentació sonora, viure el cinema més petit del món, gaudir d'un espai de contacontes, participar en laboratoris d’impressió, col·laborar en la creació d’un fanzín col·lectiu o prendre part en jocs de taula sense límits. Amb la participació de Colors de Monstre i Puck Cinema Caravana de Tombs Creatius, La C.O.S.A. de Chico-Trópico, Jamzine de la Fanzinoteca, La Premsa Menuda de Catxirulo Lab, els Kamishibaïs plurilingües de DULALA, Commonspoly de Zemos 98 i el joc educatiu de la fotografia Pause Photo Prose de Les Rencontres d’Arles.

Aquest cap de setmana podeu veure a la Sala Beckett 'Andrea pixelada', un text de Cristina Clemente sobre el fenomen booktuber. Explica la història d'una jove amb més de 300.000 seguidors al seu canal de YouTube on recomana llibres. Una amant de la literatura convençuda que la ficció pot canviar el món, que veurà com els seus fonaments trontollen el dia que troba una novel·la que narra la seva pròpia vida. Un projecte amb la voluntat de dur a l'escenari un dels temes que defineixen la nostra època: les noves formes de relació dels joves amb la ficció . De dimecres a dissabte, 20:30h. Diumenge, 18:30h.

Al Teatre Tantarantana, des de demà fins al 31 de març hi podeu veure l'espectacle 'Black Music pels més menuts' de la Companyia Pels Més Menuts. De les cançons espirituals al funky. Un concert en què ofereixen als més menuts un repertori de peces musicals que volen ser un viatge a la història de la música negra. Músics i espectadors us podreu fondre en un mateix espai i sentir-vos immersos dins l'espectacle. Els més menuts gaudiran de l'experiència d'intercanvi i complicitat en què el descobriment de la música en viu crearà moments intensos i màgics.

Demà dissabte, a les 12 h, a Can Ninot de Sant Cugat del Vallès hi podreu veure 'Les històries de l’osset Juli', de la companyiaFes-t’ho Com Vulguis. En Juli és un osset de peluix que sempre va carregat amunt i avall amb la seva vella maleta. A dins hi porta una pila de contes. Contes que expressen sentiments, ens ensenyen un trosset d’altres cultures… Voleu que en Juli ens obri la seva maleta? Un espectacle recomanat per a tots els públics.

Diumenge (12h) arriba a Valls, als JCA Cinemes Tarragona-Valls, una nova sessió d'Un Dia de Festa, un matí decinema familiar, música, teatre i festa.És un esdeveniment en què la música i l'animació esperen els infants i les famílies a la porta del cinema i els conviden a gaudir de la festa. Un cop dins la sala, els infants gaudeixen d'una selecció de pel·lícules presentades i acompanyades de música, màgia, titelles i jocs. A l'acabar les projeccions, la banda de música acomiada el públic i l'acompanya fins a la sortida.

La Industrial Teatrera presenta aquest cap de setmana al SAT! 'Nàufrags', amb sessions dissabte a les 17.30 h i diumenge a les 12 h i 17.30 h. És un espectacle en clau de clown amb dos nàufrags del quotidià que viuen a la deriva. No té text: parlen el gest, les mirades, els somriures. I és sobretot, una trobada amb el públic, un intercanvi. Un homenatge a tots els viatgers que alguna vegada es van sentir nàufrags.

El Poble Espanyol acull aquest cap de setmana la 10a edició del Festival de Titelles de Barcelona, el festival més important de teatre infantil de la ciutat, que torna a reivindicar el teatre de titelles al carrer i incorpora dues estrenes. La programació inclourà més de 60 funcions a càrrec de 14 companyies de casa nostra i també internacionals i tres propostes dirigides a nens de 0 a 3 anys. Amb 9 escenaris diferents, la majoria a l'aire lliure. D'11 a 18 hores.

En el marc del programa de famílies 'Vine al Museu en família!', diumenge (11 h), el Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona proposa l'acticitat 'Caius i Faustina us conviden a la seva vil·la!'. Amb el format d’una visita teatralitzada, Caius i Faustina, els senyors de la vil·la, vestits d’època, us guiaran a través del que seria la seva casa i us mostraran com devia ser la vida quotidiana en aquell entorn, a través del recorregut de la vil·la i de la manipulació de reproduccions d’objectes que en procedeixen i d’un quadern d’activitats. A la vil·la romana dels Munts (passeig del Fortí, s/n. Altafulla). Edats recomanades: de 6 a 12 anys. Cal reserva prèvia. Tel. 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat

Aquest cap de setmana, a Caldes de Montbui, se celebra una nova edició de 'Fem bullir l'olla'. El centre històric acollirà les parades i activitats del Mercat de l'Olla i la Caldera de Caldes, una cita amb la gastronomia i l'aigua termal. L'objectiu és singularitzar i posar en valor els productes de proximitat i de qualitat i els productes típics calderins, cuinats amb aigua termal. Tot plegat sota l'ambient festiu i familiar d'una fira que ofereix parades de productes gastronòmics i productes artesans i activitats i taller familiars, com la de convertir-se en un petit xef de cuina amb l'elaboració de diferents receptes culinàries. A tot plegat s'hi afegeix una singularitat calderina: l'olla gegant amb 1.600 litres de capacitat on es cuinaran cigrons amb aigua termal i llenya.

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus Cooperativa us convida a l'activitat 'Propostes per a un acompanyament emocional saludable dels nostres fills i filles. Conferència vivencial'. Serà demà dissabte (19 h) a l'Abacus Barcelona del carrer Ausiàs Marc. Adreçat a pares i mares que vulguin adquirir noves competències emocionals per poder acompanyar els seus fills i filles d’una manera efectiva i afectiva. Podreu aprendre coses sobre les eines i actituds clau que us facilitaran un bon acompanyament emocional dels vostres fills i filles en el seu propi camí de la vida. També visualitzareu punts de millora personals i els concretareu en accions que es puguin aplicar en el vostre dia a dia a casa. Taller impartit per Carme Pujol, especialista en educació emocional i comunicació. Conferenciant, formadora i 'coach'. Instructora de ioga i 'mindfulness' per a infants.

Lali BeGood a Castelldefels

Diumenge, a les 17 h, al Teatre Plaza de Castelldefels actua Lali BeGood, en un concert solidari. Lali BeGood amb la banda al complet se suma a l'acte solidari organitzat per l'AMPA de l'Escola Petit Món-Felisa Bastida per als nens de l'Escola TUMAINI, en zona de conflicte al Congo. L'ONG Solidaritat Kasando és l'entitat triada per fer arribar tota l'ajuda que es reculli en aquest concert. Pel dret a l'educació, 'love'n'roll'!

Teatre per a tots els públics a Blanes

Diumenge, a les 17.30 h, al Teatre de Blanes s'hi representa 'Corre Trufa!' de la companyia Pentina el Gat. La Trufa és un cadell que viu amb una parella i els seus dos fills. No coneix més que l’amor que li donen els seus amos. Durant unes vacances a la platja, es perd i comença l’aventura que la portarà finalment al retrobament amb la seva família. En aquest viatge descobreix el món exterior que fins ara ni tan sols s'imaginava: animals estranys que li fan por, espais grans i inabastables… La Trufa, durant aquest viatge, venç les pors i descobreix l’amistat dels altres que l’ajuden a arribar a casa. Un espectacle recomanat per a infants d’entre 3 i 7 anys.