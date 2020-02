L'adeu de Macedònia

El grup Macedònia presenta el seu nou treball, Papallones, i anuncia que aquest serà l'últim disc i que aturarà la seva activitat artística el 2021.

Hauran estat 20 anys de carrera en què quatre generacions de joves fruites musicals han perseguit la missió d'omplir un buit artístic-musical per als nens i nenes d'entre 6 i 12 anys amb una clara vocació festiva i pedagògica, i en què s'han convertit en la banda sonora de més d'una generació.

Segons explica el productor i creador del grup, Dani Coma, "ha arribat el moment de fer una aturada per reflexionar si realment el nostre to, la manera que tenim d'explicar les coses, encaixa en aquest nou espai i pot interessar a la canalla i connectar-hi".

'Papallones', el nou tema de les Macedònia

El nou disc, Papallones, sorprèn amb un llenguatge més inclusiu, amb temes d'actualitat tractats amb naturalitat i amb l'essència del grup. Temes com Meravellós, que convida en to positiu a valorar tot el que tenim al voltant adonant-nos que realment val la pena; com Planeta Greta, una picada d'ullet a l'activisme per salvar el planeta; o com Som amigues, una al·legoria a les amigues, i Ho soc tot, que és un homenatge a totes les nenes i nens que han escoltat i ballat cançons de Macedònia durant aquests 20 anys.