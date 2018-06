El Vida Festival crea un espai familiar

Per al cartell d'aquesta cinquena edició han fet una acurada selecció d'artistes que tenen en comú l'autenticitat de la seva proposta, tant si posseeixen una gran trajectòria que els avala com pel seu potencial i projecció. Hi podreu veure artistes com Franz Ferdinand, St. Vincent, Iron & Wine, Los Planetas, Curtis Harding, Nick Mulvey i Joe Crepúsculo, Albert Pla, The New Raemon & McEnroe o Da Souza. Un cartell que destaca tant per la presència d'artistes de gran renom com per la de prometedors grups emergents. Aquí podeu consultar la programació completa.





Juntament amb el cartell complet, el Vida també presenta la programació del Vida Club. Un espai on, després de l'èxit de la seva primera edició, se seguirà donant protagonisme a diferents DJs amb residència en clubs i festivals tant nacionals com internacionals, així com agitadors culturals de diferents àmbits.