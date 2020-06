Casals d'estiu al Museu del Disseny

Setmana de 6 al 10 de juliol. Guia de camp d'éssers singulars, amb Roser Ros. Des de temps immemorials, els homes i les dones hem cregut que les forces de la natura eren genis, esperits o divinitats, els uns bons, els altres dolents. Són els anomenats éssers fantàstics. Quin nom tenen? Com són? On se’ls pot trobar? Què se’n sap? Algú els ha vist? Per guardar totes les descobertes proposen fer una guia que confeccionaran durant la setmana del Xup-xup. Objectius: anar a la recerca de personatges diminuts procedents de la tradició, gens coneguts pels nens i nenes, amb l’excusa d’ajudar un gegant a aconseguir el seu objectiu; aprendre a documentar-se i a compilar informació; conèixer un fil argumental que els assistents podran anar refent amb les seves aportacions, i fer una guia de camp pròpia que cadascú es podrà endur.

Setmana del 13 al 17 de juliol. El vestit nou de..., amb Josep Abril. Un dels contes populars més coneguts el va escriure Andersen i el va titular El vestit nou de l’emperador. El protagonista del conte buscava desesperadament el millor vestit nou per a ell. Amb El vestit nou de... proposen fer un vestit nou per a personatges de ficció, personatges que han nascut entre les pàgines dels llibres. El repte serà reproduir les vestimentes de la nena d’Irene la valenta, del nen d'El paseo de un distraído, de la noieta Matilda, etc. amb l’ajuda de teles, tisores, patrons, maniquins, agulla, fil, etc. Objectius: acostar-se a la costura i els seus estris; adquirir destresa per cosir, i conèixer diferents personatges de ficció.