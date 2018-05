Torna el Minipop a Tarragona

Mishima, Joan Miquel Oliver i La Iaia són alguns dels grups que tocaran des de divendres fins diumenge al passeig de les Palmeres de Tarragona, dins del recinte dedicat al festival de música familiar Minipop. Entre els tallers, que els organitzadors del festival trien a partir d'una convocatòria pública, hi haurà impressió de peixos com a tècnica japonesa de dibuixar. I també la de tapes creatives, amb el restaurant Lola Bistró, d'Altafulla, entre d'altres.

El festival de música familiar, creat pel cantant Lluís Gavaldà juntament amb la seva parella, Núria Serrano, arriba a la 8a edició en plena forma, però també conscient que viu un punt d'inflexió."Aquest any serà molt especial, perquè probablement serà l'últim que tindrà lloc al passeig de les Palmeres", explica la coorganitzadora Núria Serrano. "És una llàstima perquè el lloc on es fa el Minipop des que va començar és ideal", diu Serrano. Concretament, és al final de la Rambla, amb vistes al mar i a l'amfiteatre romà.

Ara bé, per molt que l'any vinent canviï d'emplaçament, el Minipop no canvia la seva essència. I enguany ho demostrarà. Com l'any passat, hi haurà una Silent Disco, amb discjòqueis que faran ballar els que entrin a l'espai, però que no molestaran a ningú pels decibels perquè la música se sent individualment amb auriculars. Per continuar, les criatures més grans tindran un taller de periodisme, que els permetrà entrevistar el cantant Joan Miquel Oliver.

I la música és la gran protagonista. També cantaran a l'escenari del Minipop Joan Masdéu, Renaldo & Clara, Mareta Bufona, Ferran Palau, Da Souza i Intana. I, a més, Xavi Artigas i Pau Torrents, de Trau, revelaran els seus referents en una sessió 100% vinil de pop dels 60.