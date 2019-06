18 anys de La Roda Produccions

La Roda Produccions arriba aquest 2019 a la majoria d’edat. Actualment està de gira amb el seu últim espectacle, El vestit pop de l’emperador (a la foto), però al seu repertori hi ha musicals com 'Aladdín', 'Hansel i Gretel', 'La princesa i el pèsol', 'Gospel for kids', 'La Ventafocs' i 'La rateta que escombrava l’escaleta', entre d’altres. Els artífexs de tot són Jordi González i Dani Cherta, que recorden com, al principi, van començar amb un espectacle: “Després en va venir un altre i a poc a poc vam anar posant-hi tota l’energia, fins que vam haver de deixar les nostres feines per dedicar-nos al cent per cent a la companyia”. Cherta havia treballat fent bandes sonores i dissenys d’il·luminació per a directors com Rosa Novell, Rafael Duran, Ramon Oller i Roberto Romei, i González havia presentat diferents programes per a televisions locals i havia treballat també en publicitat.

COMPROMÍS I CONSTÀNCIA

Al marge de la companyia teatral, La Roda també és productora, i entre els seus projectes hi ha la gestió de l’Espai Escènic a l’Escola d’Arts Escèniques de Gavà. “Allà -expliquen els directors- veiem créixer i evolucionar els alumnes; n’hi ha de molt talentosos i ens agrada comptar amb ells per als nostres projectes”. Donar-los l’oportunitat d’introduir-se al món professional els “omple d’orgull”.

Les obres de La Roda busquen sobretot entretenir i divertir, però també ser font d’aprenentatge i valors

Per la companyia han passat sobretot actors i actrius de teatre musical. Entre ells hi ha Guillem Martí, que va rebre el premi Butaca al millor actor de teatre musical amb només 16 anys pel seu paper protagonista al musical 'El Petit Príncep', d’Àngel Llàcer i Manu Guix, o Nerea Rodríguez, exconcursant d’OT. A tots se’ls intenta transmetre que la d’actor “és una feina molt bonica, però que demana molt compromís i constància”. És també una feina “molt inestable que implica haver de fer càstings, moure’s i vendre’s cada dia; mai no pots abaixar la guàrdia”, diuen Cherta i González.

COSES DEL DIRECTE

Les obres de La Roda s’han representat en teatres catalans com el Poliorama, el SAT, el Regina, el Condal o el Victòria, i també han girat per diverses ciutats espanyoles. Aquest bagatge, en paraules dels directors, permet a l’equip “compartir molts moments bonics anant a fires i festivals, a l’escenari i fora, gaudir del bon rotllo que es crea a les gires, conèixer el país i la seva gastronomia a fons...”. Durant les gires, no obstant, també han viscut moments de voler-se fondre damunt de l’escenari. Els directors recorden perfectament un episodi viscut en un poble de Granada: “A l’arribar vam saber que no havien fet gens de publicitat, i anàvem a taquilla, així que ens vam disfressar tots de rates i un de flautista i vam sortir a promocionar l’obra pel carrer”. Van aconseguir reunir 30 espectadors, però encara hi havia més sorpreses: “Al començar la funció va petar l’equip de so i de llums del teatre i vam haver de tornar a començar!”

EINA DE REFLEXIÓ I DEBAT

Les obres de La Roda, afirmen, “busquen sobretot entretenir i divertir, però també ser font d’aprenentatge i valors”. Per a ells, “el teatre és una eina meravellosa per fer que l’espectador pugui reflexionar i debatre”, una premissa que els ha portat a ser finalistes diversos cops dels premis Broadway World Spain i dels premis Teatre Barcelona, o guanyadors, per exemple, del premi al millor musical infantil als Broadway World Spain amb l’espectacle 'Aladdín #thepopmusical'. Actualment estan nominats als premis Teatro Musical com a millor espectacle familiar per 'Hansel i Gretel'.