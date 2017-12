Redescobrir la ciutat

Fa dos anys Anna Pérez i Bergith Mayer-Schuchard van sentir el que elles mateixes anomenen “amor a primera vista”. Mayer-Schuchard feia temps que donava voltes a fer un projecte semblant i buscava amb qui compartir-lo. Així comença la trajectòria de Kids&Cat, una iniciativa que proposa rutes interactives per conèixer els secrets de la Ciutat Comtal a través de l’aprenentatge vivencial que sorgeix del joc de manera natural i espontània. Ho fan en català i castellà per a famílies locals i en anglès i alemany per a turistes i com a complement perquè les escoles treballin les llengües estrangeres.

DESCOBERTA CONJUNTA

El catàleg de Kids&Cat compta amb sis activitats. Totes tenen una part vivencial en què grans i petits interactuen experimentant: toquen, oloren i tasten espècies a la ruta de Colom i el Nou Món ; fan un taller d’expressió amb esprais al final de la ruta de l’art urbà com a projecte social; juguen a jocs romans i medievals enmig del call jueu; s’orienten amb la brúixola i busquen dracs amagats en façanes, columnes i gàrgoles... “Hi ha un tema sobre el qual volem descobrir coses, relacionat sempre amb Barcelona i la seva història, i donem molta importància a les preguntes que els infants puguin fer-se sobre el que es va explicant; els ajudem a trobar les seves pròpies respostes, que no han de ser les nostres i des des les quals es pot construir molt conscientment”.

PRENEU NOTA! El dissabte 30 de desembre Kids&Cat oferirà una ruta oberta en català de Barcelona, ciutat de dracs en una oferta especial de Nadal. En trobareu més informació a www.kids-cat.com

Una proposta que, sense forçar res, acaba captivant també els adults que acompanyen els nois i dona lloc al que Pérez i Mayer-Schuchard descriuen com “una situació molt bonica de descoberta conjunta, en què fins i tot les famílies locals poden redescobrir la seva ciutat d’una manera diferent, recuperant Barcelona des dels ulls d’un nen”. Aquest és el desig que hi ha darrere de Kids&Cat: “El de tornar a fer les coses amb el màxim de consciència, reflexionant i aprenent al costat de les noves generacions”. I tot això, apunten, “respectant les persones i les cultures, començant pel respecte a la nostra ciutat i a les moltes històries que ens pot explicar”. Aquesta filosofia també l’encarna l’equip de guies nadius anglesos i alemanys que està al capdavant de les rutes escolars.

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

“En el cas de les escoles ens interessava oferir una proposta interactiva que obligués a moure’s per Barcelona fent un joc de descoberta i alhora interactuant amb un nadiu en anglès o alemany”, expliquen les impulsores del projecte. Per dur-lo a terme, les escoles reben un vocabulari visual que treballen prèviament a classe i després de l’activitat s’emporten un dossier per a cada alumne que es fa a l’aula en l’idioma que s’ha treballat. Una dinàmica que fa aflorar una sèrie de valors, com ara “el treball per projectes i en equip i la possibilitat de viure la llengua perdent la por a parlar-la, que és com millor s’integra i com millor s’aprèn”. Així mateix destaquen que es tracta “d’activitats multidisciplinàries amb què, a banda de l’idioma, es poden treballar temes d’història com la Barcelona romana i medieval”.

Una proposta molt cuidada que en època de vacances compta amb l’afluència de més famílies i que fins ara ha ofert una cinquantena de rutes en diversos centres escolars, sobretot als alumnes de cicle superior de primària i d’ESO. “També hem tingut algunes experiències molt favorables amb grups d’intercanvi d’ESO i batxillerat que passaven i que han fet l’activitat en alemany (la seva llengua) i castellà (la que venien a aprendre)”. El repte ara és incorporar també la llengua francesa al seu catàleg.