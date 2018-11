Què fem aquest cap de setmana?

Enfilem ja la segona quinzena de novembre amb un temps que convida a sortir i aprofitar al màxim les estones de lleure amb la canalla. Si encara no sabeu què fer aquest cap de setmana, aquí teniu algunes idees.

Programació familiar a L'Alternativa

El Festival de Cinema Independent de Barcelona, L'Alternativa, celebra aquests dies la 25a edició al CCCB. Com cada any, el festival L'Alternativa i El Meu Primer Festival tornen a unir forces per proposar conjuntament una part de la seva programació. Enguany, la col·laboració consisteix en dues sessions molt especials de cinema per als més petits, un tallerinfantil de muntatge cinematogràfic i el projecte col·lectiu de creació cinematogràfica 'Fem una pel·li amb thetreeonthesea'. Demà, dissabte, a les 12 h, tindrà lloc la sessió de curts d'animació destinats als més petits (a partir de 5 anys). Un seguit de dibuixos animats, dibuixos fets amb llapis de colors, muntatges amb cartolines, plastilina, deixalles metàl·liques o bé una càmera i una mica d'imaginació: tot serveix per construir una peça audiovisual que ens expliqui una història divertida, una aventura apassionant, una troballa màgica o una metàfora de la vida. Diumenge, a les 12 h, es projectarà la pel·lícula 'Your name', de Makoto Shinkai, destinada a nens i nenes a partir de 7 anys. Per completar la proposta familiar i infantil, diumenge tindrà lloc el taller infantil de muntatge cinematogràfic 'Mash-Up Table'. La Mash-Up Table és un enginy tecnològic que ens permet apropar-nos al muntatge cinematogràfic de manera col·laborativa. A partir d'un arxiu d'animacions de tots els temps experimentarem amb l'ordre de les imatges, la música, els efectes sonors i la veu. Taller impartit per Drac Màgic. Aquest taller està destinat a nens i nenes a partir de 7 anys. Podeu consultar tots els detalls de la programació aquí.

Proposta al Temporada Alta de Girona

En el marc del Temporada Alta, aquest diumenge (18 h) al Teatre Municipal de Girona es representarà 'Viatge al centre de la Terra', a càrrec de la mítica companyia Roseland Musical, que adapta el clàssic de Jules Verne i el converteix en una fantasia a l'estil Georges Méliès. L'Eva i l'Ava decideixen seguir els passos d'un avantpassat seu i se'n van a Islàndia, on trobaran en Hans, el guia que les conduirà en un viatge cap al centre del planeta. El seu avantpassat també era un personatge, d'un llibre d'aventures de Jules Verne: 'Viatge al centre de la Terra'. El nou espectacle de Roseland Musical –que porten 30 anys imaginant mons fantàstics gràcies a la màgia audiovisual de Franc Aleu– és una versió lliure del clàssic de Verne. Una aventura ballada (dansa clàssica, contemporània i 'break dance') en una fantasia immersiva que tant evoca un conte de ciència-ficció i els seus hologrames flotants com la innocència pionera d'una pel·lícula de Méliès. Un descens al cor de la Terra per descobrir amb els ballarins éssers i paisatges increïbles. Recomanat a partir de 7 anys.

Nova proposta d'El Petit Liceu

El Petit Liceu programa, aquest diumenge (11 h), una nova sessió en el marc de la seva programació dedicada al públic familiar. La proposta és 'Allegro Vivace', un viatge màgic pel món de l’òpera de la mà de Joan Font, de Comediants. En l’afany de trobar un local abandonat on poder celebrar una gran festa, una noia s’aventura a entrar dins un teatre abandonat. Allà, de sobte, hi troba en Vivace, un personatge màgic que encarna l’esperit de l’òpera. Ella, molt aficionada a les noves tendències musicals, i ell, erudit del món operístic, inicien un viatge de descoberta i aprenentatge mutu en què la passió per la música esdevé l’element comú. Recomanat a partir de 8 anys.

Fira del Circ a Talarn

Aquest cap de setmana se celebra a Talarn, al Pallars Jussà, la Fira del Circ de Sant Martí, que programa espectacles, tallers de circ, contacontes i cercavila. En podeu trobar més informació aquí.

Presentació del llibre 'Per què plorem?'

Demà, dissabte, a les 17.30 h, es presenta a la llibreria Casa Anita de Barcelona el llibre 'Per què plorem?', de Fran Pintadera i Anna Sender, editat per Akiara. Es comptarà amb la presència de l’autor i la il·lustradora i també de l’editora. Un acte per a tots els públics per publicar un preciós àlbum il·lustrat carregat de sensibilitat.

Castle School al Teatre Victòria

Aquest diumenge i el que ve, dia 25, es pot veure al Teatre Victòria de Barcelona 'Castle School', un musical que se situa en un castell medieval situat als afores de Londres. Els temes que es tracten son l'assatjament escolar, les males influències, el primer amor, l'amistat, l'excés d'autoritat, la política, la crisi econòmica i la reforma del sistema educatiu. És una obra plena d'aventures, tensió, misteri i espectacularitat.

Titelles a Alcarràs

Dissabte, a les 17 h, al Centre Cultural Municipal Lo Casino d’Alcarràs es representarà l'espectacle de titelles 'Matito',de la companyia Cia. Matito. El Matito és feliç jaient a sota una olivera. Se sent feliç per dos motius: perquè no fa res i perquè avui declararà el seu amor a l’enamorada. Però la felicitat no és eterna, i de sobte arriba el Sr. Bitllet per fer-lo fora d’allà: han de construir la Grandíssima Roda de Fira just on el Matito hi té l’olivera. L’imaginari del Matito és la cultura mediterrània, geogràficament està situat al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, on el paisatge autòcton, els camps d’oliveres, es veu cada dia més amenaçat. L’espectacle mostra la riquesa dialectal de la zona, l’humor de proximitat i la música tradicional: aubades, havaneres, romanços i jotes. Recomanat a partir de 3 anys.

Recta final de la Setmana de la Ciència

Fins diumenge se celebra a Catalunya la 23a Setmana de la Ciència, amb activitats de divulgació científica arreu del nostre territori. Jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs, tallers científics… Un dels temes centrals d'aquesta edició és el patrimoni cultural, amb motiu de la celebració de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. Una de les propostes és l'espectacle familiar ‘Clowntífics, la ciència més pallassa’, que es podrà veure diumenge (12 h) almNACTEC de Terrassa. L'Orilo i l'Arlequino són dos científics que treballen en un laboratori. Tenen un gran repte: preparar el 'set' d'experiments científics més gran del món mundial i universal. Però no poden fer-ho sols. Us atreviu a ajudar-los? Les històries dramatitzades del grup The Big Van Theory - Científicos sobre Ruedas permetran que petits i grans us introduïu en l'experimentació científica. A través del joc, aprendreu conceptes científics i a utilitzar el mètode científic per prendre decisions raonades i basades en el coneixement.

Sessió familiar al Festival de Cinema i Drets Humans

Demà, dissabte, a les 16 h, als Cinemes Texas de Barcelona se celebrarà la sessió familiar que programa el Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona. La proposta inclou la projecció de 'Beyond borders. Stories of freedom & friendship',una pel·lícula feta a partir de 7 curts sense diàlegs que parlen sobre l'amistat i els somnis a través de la mirada de cineastes i nens refugiats de països com Síria, l'Iran, Jordània, Alemanya i Colòmbia. A més, la sessió inclourà també la projecció prèvia del curtmetratge 'Caminem lluny', de Geoffrey Cowper.

Màgia a Cornellà

Diumenge, a les 18 h, arriba a l'Auditori de Cornellà de Llobregat el Mag Edgar, que representarà el seu 'Déjà Vu' en el marc de la programació familiar ‘Berenem a l’Auditori’. Es tracta d’un espectacle en el qual es fonen la màgia i la il·lusió, de format i estètica gòtica i amb una elegant posada en escena. El Mag Edgar introdueix el públic en una aventura que sorprèn pel seu impacte màgic i plàstic.

Teatre per a tots els públics a Sant Fruitós

Diumenge, a les 18 h, al Teatre Casal Cultural deSant Fruitós de Bages hi podreu veure 'El col·leccionista de pors' de lacompanyia L’Estenedor Teatre. El protagonista, en Dani Vidal, és col·leccionista de pors i les guarda des de ben petit. Ara les té ben endreçades en capses, bosses o gàbies, ja que a cada por li pertoca un recipient diferent. Hi ha pors que ja estan seques i no li fan cap mal. D’altres encara es belluguen de tant en tant, i algunes, fins i tot, no es deixen atrapar. Per sort, cada cop són més les que estan tancades i quietes als seus recipients. En Dani es presentarà, ens ensenyarà la seva col·lecció de pors i ens explicarà, en una mena de viatge en el temps, les pors que tenia de menut. Recorrerem amb ell els racons de casa seva, en els quals trobarem i experimentarem les pors que s’hi amagaven i que encara s’hi amaguen. Recomanat a partir de 6 anys. Zoom FangFest a Esplugues

Demà, dissabte, als Museus d'Esplugues de Llobregat han preparat la primera edició delFangFest, el festival per a petits ceramistes. Nens i nenes de totes les edats podran descobrir les possibilitats creatives de l’argila. Amb l’Escola Municipal de Ceràmica han preparat un matí d’activitats per acostar l’art de la ceràmica als més petits i posar en marxa la seva creativitat. De 10 a 14 h al Museu de Can Tinturé.