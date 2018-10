Què fem aquest cap de setmana?

Aquest cap de setmana tindreu una hora més per gaudir de la vostra canalla! Recordeu que la matinada de diumenge cal endarrerir una hora els rellotges, de manera que a les tres tornaran a ser les dues. Dit això, què us sembla si us fem algunes propostes per sortir amb al canalla?

Músiques del món al Palau de la Música

'Les músiques del món'estrenen aquest cap de setmana els Concerts Familiars al Palau de la Música Catalana. Diumenge, a les 12 h, torna aquestconcert-espectacle adreçat a famílies. Es tracta d’una producció pròpia del Servei Educatiu del Palau de la Música, amb direcció musical de Daniel Morales. La proposta, que gaudeix d’una gran acollida de públic, s’adreça al públic familiar a partir de 6 anys i ofereix una oportunitat per viatjar per tot el món i descobrir músiques tradicionals dels cinc continents a través de la veu.

Titelles a Barcelona

Aquest cap de setmana teniu l'oportunitat de veure l'espectacle 'No tinc por' de la companyia Tanaka Teatre a la Puntual de Barcelona. Una dolça història per descobrir tot el que té de bo la nit. Avui és la primera nit que en Pere dorm sol. És hora d’anar a llit i en Pere té por del silenci de l’habitació, de la tempesta, de la foscor i del monstre que hi ha dins de l’armari. La Lluna, la seva amiga, inventarà històries i jocs per ajudar-lo a enfrontar-se i vèncer aquestes pors. Junts descobriran que la nit té moltes coses extraordinàries i que amb el poder de la imaginació podem canviar, fins i tot, els nostres malsons. Espectacle recomanat de 2 a 8 anys.Divendres 26 a les 18h, dissabte 27 a les 12h i a les 18h i diumenge 21 a les 12h i a les 17h

Circ i música a Terrassa

La companyia Solfasirc, formada pel duet Biel Rosselló i Antoine Dagaller, fusiona la música i els malabars en un concert de circ que podreu veure aquest diumenge (18:00 h) al Centre Cultural Terrassa. 'Dékoncert' és un espectacle únic en el seu gènere, sorprenent, innovador i divertit. L’Hipòlit i el seu assistent Gerard sorprendran al públic amb aquest espectacle en el qual els artistes trenquen la frontera entre la música i el circ. Entre les creacions pròpies podreu veure una sorprenent estructura de rebot que permet que les pilotes del malabarista segueixin múltiples itineraris geomètrics i generin al mateix temps ritmes musicals. També destaca el contrabaix del funàmbul, on les cordes de l’instrument serveixen per caminar-hi sense perdre ni un moment l’equilibri.

FolKids al Turó Parc

En el marc de la seva programació familiar, aquest dissabte (17:30 h), al Turó Parc de Barcelona es presenta les'ectacle musical 'FolKids' de Pep López. Espectacle d’animació de ball folk per a infants i públic familiar plantejat sempre sobre la participació directe del públic des del primer moment tot i seguint les directrius marcades des de l’escenari.

CSI...a la Necròpolis Paleocristiana!

S'acosta la festivitat de Tots Sants i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha programat una activitat per conèixer en família els costums en relació a la mort a l'època romana. Convertiu-vos en investigadors i seguiu les pistes que van deixar els arqueòlegs que van excavar la necròpolis Paleocristiana. Descobrireu els noms, les creences, les aficions i, fins i tot, l'aspecte físic d'alguns habitants de Tàrraco a partir dels vestigis que ens han arribat des de les seves tombes. Necessària reserva prèvia al tel. 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat

Acròbates Kids a L'Hospitalet

Torna l'Acròbates Kids, la secció familiar del Festival Acròbates de música, poesia i paraula musicada de L'Hospitalet. El tret de sortida de l'Acròbates Kids serà aquest dissabte. Serà un dia ple d'activitats al voltant de la música i la poesia per gaudir en família a la Rambla Just Oliveras, davant l'Auditori Barradas. La jornada començarà a les 12.00 amb el Vermut Kids on es presentarà 'El viatge del peix peixet', l'espectacle poètic i de titelles de la companyia Berta del Poblet que narrarà la història del viatge d'un petit peix que vol retrobar el seu camí a casa. A les 12.30 h serà el torn del taller de punts de llibre a càrrec de l'Esplai Xixell.

El 'clicks' prenen la Fira de Cornellà

Les figures Playmobil tornaran a ser les grans protagonistes de Fira de Cornellà aquest cap de setmana. Divuit diorames de gran format ompliran de vida i color el recinte firal en una edició que creix en superfície i nombre d’expositors, amb l’objectiu de superar els 6.000 visitants que va registrar el saló l’any passat. La cita és una iniciativa d’Esplay, centre itinerant que s’ha especialitzat en l’entreteniment infantil i familiar combinant el concepte d’esplai i la marca Playmobil. Es podrà visitar de 10 del matí a les 20 h ininterrompudament. El saló oferirà diferents àrees temàtiques que es sintetitzen en una gran zona lúdica, una àrea dedicada a la compra-venda i intercanvi de peces i, per últim, una extensa exposició de diorames.Una nova edició que ha preparat un munt de novetats i sorpreses més.

Sessió familiar a la Filmoteca

La Sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya, dissabte i diumenge a les 17:00 h, acull una nova sessió de cinema familiar. La proposta és 'Seven Chances', un clàssic del cinema mut amb el gran Buster Keaton. A James Shanon li donen una bona notícia: si es casa a les set de la tarda del dia que faci vint-i-set anys, rebrà una fortuna de set milions de dòlars. El problema és que la notificació li arriba el mateix dia de l’aniversari, i haurà de buscar una núvia on sigui. Una comèdia absolutament delirant considerada com un dels millors films de Keaton. Amb acompanyament musical en directe d’Anahit Simonian.

Activitat familiar a la Fundació Miró

A la Fundació Joan Miró, aquest diumenge la proposta és 'Big Draw. Barcelona Dibuixa', una activitat gratuïta per a tots els públics. Big Draw és la festa del dibuix i la Fundació Joan Miró s'afegeix a la festa i us convida a participar als tallers conduïts per Regina Giménez i Martín Vitaliti. Activitat concebuda i organitzada pel Museu Picasso i l'Institut de Cultura de Barcelona. Diumenge, d'11 a 19 h.

Torna el Passatge Insòlit

Aquest cap de setmana torna a Santa Coloma de Gramenet el Passatge Insòlit, el festival especialitzat en les Arts del Firaire que obre una porta a un món ple de propostes fantàstiques i il·lusionisme on la curiositat és protagonista. Com a novetat, aquest anty estrenen programació per a públic adult la nit de dissabte, o sigui que els pares podreu gaudir d'espectacles pensats per a vosaltres, a banda de dur-hi la canalla durant la tarda/vespre de dissabte i diumenge tot el dia. Destacar també la presència de Los Galindos, que faran al Passatge a un preu popular 'Udul', que després farà campanya de Nadal al Mercat de les Flors.

Ballar i jugar amb música

Ara que s'acosta la castanyada, us proposem una activitat que es fa aquest diumenge i que està englobada dins el cicle 'Música en familia en 4 estacions', organitzat per a celebrar el cinquè aniversari de Musicoteràpia Garraf. Aquest cicle consisteix en quatre sessions ambientades en cada una de les estacions de l'any i en les festes que s'hi celebren i clourà amb una sessi ó a benefici del centre "Corazón Contento" que treballa amb persones amb discapacitat a Nicaragua. L'activitat està recomanada per a nens/es d'entre 6 mesos i 4 anys aproximadament i les seves famílies. La cita és al Casino Prado de Sitges, diumenge, en dos torns, a les 11:00 h i a les 12:00 h. Cal reservar a mtgarraf@gmail.com , 637977250 (whatsapp)

Un bosc a la paret