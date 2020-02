Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Ja és a tocar el mes de març, i tenim per davant un cap de setmana amb un temps que sembla més de primavera que no d'hivern, així que aprofiteu per sortir amb la canalla. Podeu fer escapades per descobrir nous pobles, anar d'excursió o fer alguna de les activitats que us proposem a la nostra agenda.

Torna l'Alícia al Romea

El Petit Romea torna a acollir Alícia al País de les Meravelles, l'aclamada revisió de Marta Buchaca del clàssic de Lewis Carroll. Una comèdia musical de rabiosa actualitat sobre l'ús coherent del mòbil entre els infants, a partir de 4 anys, que integra un sorprenent llenguatge audiovisual per parlar de tu a tu amb les noves generacions. Funcions: de l'1 al 8 de març del 2020.

Conversa literària

Aquest dissabte a les 19 h, a la llibreria Antinous de Barcelona es farà una xerrada sobre el llibre juvenil Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers. Aquest llibre ja ha conquerit milers de lectors arreu del món i és una excusa perfecta per parlar de literatura juvenil i de literatura LGTBI.

'La bruixa de la tramuntana' al Teatre Lliure

Fins al 15 de març, grans i petits podreu gaudir de l'espectacle familiar La bruixa de la tramuntana, amb música original de Carles Pedragosa, basat en el llibre La bruixa de Cadaqués publicat a El vaixell de vapor. L'intèrpret i compositor fa un homenatge al gènere musical autòcton, l'havanera, però també una paròdia dels hits ie-ie dels 60, i es podran escoltar en directe també pasdobles d'olé, sardanes i cançó eurovisiva. La bruixa de la tramuntana narra la història d'un llogarret de la Costa Brava als anys 60 i de com fa front a un fet inesperat que amenaça la pau del poble pescador: la tramuntana bufa més fort i té atemorida tota la població. La causa d'aquests vendavals és la bruixa de la tramuntana que, amb l'ajuda de l'alcalde, té la intenció d'arrasar Cadaqués per construir-hi un gegantí complex hoteler. Els gats del poble es posaran en acció per estroncar els plans de la bruixa i acabaran per demanar ajuda al famós pintor de Port Lligat, Salvador Dalí.

Titelles a La Puntual

En el marc del Festival d'Hivern de La Puntual de Barcelona, aquest cap de setmana, última proposta amb Bidouille Ex Machina, de la Cia. Théâtre MU, espectacle recomanat a partir de 4 anys. Un petit pirata informàtic crea màquines darrere de la seva enorme taula de treball. Un dia, una bella criatura entra al seu taller perquè necessita un reparador. S'enamora immediatament i s'ofereix a tornar l'endemà, però s'atreveix a caminar fins a la porta. Què passarà? Avui divendres a les 18 h, demà dissabte a les 12 h i a les 18 h, i diumenge a les 12 h i les 17 h.

Dansa al Mercat de les Flors

La Companyia Baal presenta aquest cap de setmana al Mercat de les Flors l'espectacle Un viatge al cosmos de la mà de Joan Miró. Un espectacle de dansa i animació de vídeo per als més petits, nascut de l’univers de Joan Miró. Una selecció de la seva obra gràfica emmarca la peça. Els colors vius, les formes geomètriques i l’aparent capacitat d’adaptació de les “figures i personatges” estimulen la fantasia, suggerint que tot és possible. Com per art de màgia les pintures adquireixen vida, transportant-nos a un cosmounivers imaginari: una aventura plena de descobriments i sorpreses. MiraMiró vol fomentar la fantasia i la curiositat dels més petits, tractant valors com ara l’amistat i l’acceptació de la diferència. Recomanat a partir de 4 anys. Dissabte a les 18 h i diumenge a les 12 h.

Un dia de cinema a Barcelona

Diumenge (12 h) arriba als Cinemes Girona de Barcelona una nova edició d'Un Dia de Festa, la gran festa del cinema familiar. Un dia de festa! és la festa itinerant del cinema infantil en català a partir de 3 anys. La banda Xip Xap rebrà les famílies amb comitiva digna de catifa vermella avançant les melodies de les històries dels curtmetratges que veuran després. Un cop a dins la sala de cinema tindran ocasió de conèixer els éssers dels boscos imaginaris que acompanyen aquesta companyia teatral i de gaudir d'aquesta experiència de cinema expandit en què la fantasia surt de la pantalla i transforma l'espai sencer.

Teatre familiar a Castelldefels

Diumenge, a les 12 h, al Teatre Plaza de Castelldefels hi podreu veure La nena dels pardals, de Teatre al Detall, amb música en directe de La Tresca i la Verdesca. Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, sobre el respecte a la vida i la saviesa innata dels nens. Ens explica com quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es mengen el gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius del seu cor.

Activitat familiar al Museu Frederic Marès

El Museu Frederic Marès ha programat per demà dissabte (de 16 a 19 h) l'activitat D’auca en auca i tiro perquè em toca!, una visita taller que té com a fil conductor un joc que permet l’exploració del Gabinet del col·leccionista i que planteja preguntes i dinàmiques per interactuar amb els objectes insòlits de la col·lecció. Una vegada acabada aquesta dinàmica, es proposa que cada grup pugui crear la seva pròpia auca mitjançant imatges adhesives i retoladors. Activitat per a unitats familiars formades per nens/nenes d’entre 6 i 12 anys i almenys 1 adult acompanyant. Informació al telèfon 93 256 35 00, de dimarts a divendres, de 10 a 14 hores o bé per correu reservesmuseumares@bcn.cat

Circ a la Casa Elizalde

En el marc de la seva programació familiar, diumenge, a la Casa Elizalde de Barcelona hi podreu veure Qui Cu Qui Què Quina, un espectacle de circ de la Cia. Nom provisional. Un joc de connexions entre els artistes, una màquina i el públic. Dos personatges condemnats a donar voltes i més voltes en un cercle infinit fins que trobin la manera de compenetrar-se. Tots els cossos vius tenen electricitat. Què passaria si poguéssim escoltar com sona la connexió entre persones? Recomanat per a tots els públics.

L'Estaquirot Teatre al saT!

Des d'aquest cap de setmana, i fins al 15 de març, podeu veure al saT! Teatre El ratolí viatger, de la Cia. L'Estaquirot Teatre, espectacle de teatre i titelles. L'Estaquirot Teatre, la mítica companyia de titelles amb més de 40 anys de professió a les seves espatlles, presenta la història d'un ratolí que, cansat de la brutícia, va decidir sortir per descobrir què hi havia fora del seu cau. A partir d'aquí comença una odissea sensacional que el porta a conèixer noves amistats i racons extraordinaris. L'escenografia de l'espectacle simula un magatzem de paquets on va a parar el ratolí viatger. És una filigrana de capses de cartró de totes mides que es transformen en petits teatrins, en mons imaginaris que ens duen als llocs més insospitats. Dissabtes a les 17.30 h i diumenges a les 12 h i 17.30 h. A partir de 3 anys.

Espectacle familiar al mNACTEC

El mNACTEC de Terrassa ha programat per diumenge (12 h) l'espectacle familiar Compare Llop, Comare Truja, un muntatge familiar de caràcter lúdic i pedagògic que té l’origen en una rondalla tradicional recollida per Joan Amades. Compare Llop, afamat, mira d’aconseguir una espelma per als porcells de Comare Truja. Aquesta recerca el farà entrar en contacte amb una sèrie de personatges. L’enginy de la Truja farà del llop un beneit.

Teatre per a tots els públics a l'Esquirol

Dissabte, a les 18 h, a les Antigues escoles de Nens de Cantonigròs de L’Esquirol, hi podreu veure Xarivari, de la companyia Teatre Mòbil. Són cinc històries representades per dos actors que interpreten els diferents personatges, que van des d’un pastor d’atura amb el seu gos a un cantant que perd la veu, passant per uns músics, una geganta, un nan i un titellaire amb la seva marioneta. Per a tots els públics.

Música a Lleida

Diumenge a les 11.30 h a La Saleta de Lleida hi arriba Music Box, de la companyia Fadunito. Un amant de la música arriba entre el públic amb les seves capses de música i en descobreix una de gegant a l’escenari, però que no funciona, i es disposa a arreglar-la. Per a tots els públics.