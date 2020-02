Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Ja tenim aquí un nou cap de setmana i, si encara no heu fet plans amb els petits de casa, aquí us fem algunes propostes culturals perquè pugueu aprofitar com cal el temps d'oci.

'Pintamúsica', tot un clàssic

Fins al 23 de febrer torna al Teatre Romea un espectacle per a criatures de 0 a 4 anys que és tot un èxit, Pintamúsica. Una experiència sensorial artística per viure el plaer del primer despertar escènic del nadó. Un quadre blanc, quatre colors i música clàssica en directe són els ingredients principals d'aquest viatge compartit a través de les estacions de l'any. Tres músics, actors i cantants ens porten a crear una adaptació del quadre Dona i ocells en la nit, de Joan Miró. Això és Pintamúsica: una aventura sensorial per escoltar, mirar, interaccionar i jugar!

El Mag Stigman visita Vilanova del Camí

El Mag Stigman representa el seu espectacle El Circ dels Impossibles, en què combina màgia i circ, a la sala Cinco Monos Espai d'Art de Barcelona cada dissabte a les 19.00 h. Un espectacle que diumenge (12 h) portarà a Vilanova del Camí, a Can Papasseit. Stigman combina màgia, malabars, coreografies, grans il·lusions, molta música i energia en un espectacle ideal per al públic familiar. Stigman evoca a l'espectacle un famós circ que antigament va ser considerat un dels espectacles més importants del món. Amb dosis de màgia, il·lusió i, sobretot, amb molt bon rotllo, Stigman intenta que la màgia de la pista ressorgeixi com anys enrere.

Cinema familiar a la Filmoteca

Dissabte i diumenge, a les 17 h, a la Filmoteca de Catalunya, nova sessió de cinema familiar. Hi podreu veure Albert (+6 anys). El petit Albert viu en un poble de Dinamarca. És un noi molt maldestre i està fet un trapella. En una de les seves últimes entremaliadures aconsegueix fer enfadar tot el poble. Amb l’ajuda del seu amic Egon haurà d’esmenar la seva errada.

Teatre familiar a Sant Salvador de Guardiola

Dissabte, a les 17 h, als carrers de Sant Salvador de Guardiola hi podreu veure La llebre i la tortuga, de la companyia Teatre Nu. A La llebre i la tortuga es fixen en una història popular per fer-la viure als carrers de pobles i ciutats, per posar davant del ulls de la gent la realitat d’uns personatges mítics i convertir el públic i el seu espai quotidià en protagonistes. L’espectacle vol explicar la coneguda faula d’Isop i compartir- la amb la gent que passa pel carrer. La llebre i la tortuga són mig mecànics, mig reals. Cada personatge viatja en un vehicle que és una mena d’alter ego, un titella mecànic sobre el qual es desplacen els actors. Arriba al vostre poble o ciutat Isop Martínez de la Vega, jutge de pau i àrbitre mediador, per reviure la faula que va explicar el seu avantpassat llunyà. Vol que la llebre i la tortuga tornin a disputar una carrera per, d’una vegada per totes, entendre què va passar i reconciliar els dos personatges. Per fer-ho, comptarà amb l’ajuda i la col·laboració del públic, part activa de la història i membre indispensable per resoldre el conflicte. Per a tots els públics.

Activitat familiar del MNAT