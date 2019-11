Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Arriba el mes de desembre i tenim un cap de setmana carregat de propostes. Si encara no heu fet plans amb la canalla, aquí teniu algunes idees.

Primera edició del Festival Culturista de Barcelona

El Festival Culturista de Barcelona és una proposta cultural per a un públic familiar que consisteix en dues jornades de tallers i cinema per a tota la família, així com una fira de productes culturals i pedagògics que tindrà lloc a la Nau Bostik aquest cap de setmana. S'hi duran a terme un total de 15 tallers per a diferents franges d'edat organitzats per 13 empreses, entitats i equipaments culturals molt diversos. La zona de fira comptarà amb més de 15 expositors, escollits pels seus productes amb valor diferencial i pedagògic, entre els quals hi ha il·lustradors independents, editorials o marques de roba i de joguines sostenibles.

Taller familiar de Nadal a la Sagrada Família

Aquest cap de setmana, la Sagrada Família estrena el seu taller de Nadal, que permetrà que els més petits de la casa puguin viure l’esperit de Nadal a la basílica. El taller inclou una visita centrada de manera especial en la façana del Naixement, on Gaudí va recollir el moment de l’arribada al món de Jesús. Posteriorment, i ja a l’interior del temple, participaran en una activitat de descoberta que els acostarà a l’esperit de Nadal i, finalment, participaran en un taller de manualitats que consisteix en fer una estrella que podrà formar part de la decoració de l’arbre de Nadal. Fins al 5 de gener al claustre de la Mercè. Edat recomanada: 6 a 12 anys. Reserva del taller: taller@ext.sagradafamilia.org (la reserva prèvia és imprescindible).

Sant Jordi de Nadal

Aquest cap de setmana torna el Sant Jordi de Nadal del TresC, l’esdeveniment literari més destacat de l’hivern a Barcelona, a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm. Aquest any la festa literària oferirà parades de llibres, signatures d’autors, col·loquis literaris, activitats infantils i concerts, en un cap de setmana ple de literatura. Gairebé un centenar d’escriptors participaran en activitats literàries per a tots els públics. Com cada any, el Sant Jordi de Nadal comptarà amb una àmplia oferta gastronòmica distribuïda en diferents food trucks, i enguany s’acosta més que mai al públic familiar amb activitats infantils durant tota la jornada. L’accés és gratuït amb inscripció prèvia a www.santjordidenadal.cat i obert a tothom. De cara al públic familiar hi haurà tallers de reciclatge, contacontes tradicionals o experiments científics amb materials quotidians. Gerónimo i Tea Stilton i Pep el Pollet no faltaran a la cita, que també comptarà amb espectacles de Litterarum Big Mama Montse, Brossabadat, Pallaso Muniato o del Flic.

Titelles al SAT!

Des de demà dissabte fins al 15 de desembre podreu veure al SAT! La Jana i els 3 ossos, que és una versió del conte popular La Rínxols d'Or, un muntatge del Centre de Titelles de Lleida adreçat als més petits. La treballada escenografia evoca una botigueta on es despatxen contes. Els titelles de fusta esdevenen joguines en mans dels seus manipuladors, que teixeixen la narració amb cançons participatives i ombres. Dissabtes a les 17.30 h i diumenges i festius a les 12 h i 17.30h.

Cita amb la LiJ a Mercantic

Si us agraden els contes, voleu conèixer les novetats i els llibres vintage de la literatura infantil, aprendre amb experts de la literatura infantil i juvenil, autors, il·lustradors, editors... no us podeu perdre demà dissabte la proposta que fa l'Institut de la Infància a Mercantic - Sant Cugat, la 4a jornada de literatura infantil i juvenil.

Pastorets al Teatre del Raval

Diumenge s'estrenen al Teatre del Raval Els Pastorets de pa sucat amb oli. Un espectacle participatiu per a públic familiar inspirat en el clàssic de Josep M. Folch i Torres, en el qual es representen la majoria de les escenes d'aquest clàssic nadalenc.

Fira de Nadal de Caldes de Montbui

El primer cap de setmana de desembre, com és tradició, Caldes de Montbui celebra la Fira de Nadal. La Fira de Nadal i Mercat d'Artesans de Caldes de Montbui celebra la 34a edició i manté les singularitats que l'han donat a conèixer arreu de Catalunya: el caldo de Nadal amb carn d'olla cuinat en una olla d'1,5 metres de diàmetre i amb capacitat per a 1.600 litres de caldo, la vinculació amb el termalisme i el patrimoni cultural i històric calderí, les parades tradicionals i les activitats familiars. Zoom

Cinema familiar a la Filmoteca de Catalunya

Dissabte i diumenge (17 h), a la Filmoteca de Catalunya, nova sessió de cinema familiar. Aquest cap de setmana proposen Nightmare before Christmas (Malson abans de Nadal), un film recomanat a partir de 8 anys. Una pel·lícula musical animada del 1993, dirigida per Henry Selick i produïda per Tim Burton, que explica la història dels habitants del poble de Halloween.

Teatre familiar al Gaudí Barcelona

Aquest cap de setmana podeu veure al Teatre Gaudí Barcelona Els músics de Bremen, el musical. En aquesta nova versió del clàssic produït per la Cia. Versus Teatre, la proposta es reinventa: tots els personatges sabran tocar instruments i acabaran fent ells mateixos el seu propi musical. Dissabte a les 17.00 h i diumenge a les 12.00 h i a les 16.00 h. Un conte musical per a tota la família.

Un 'escape room' de natura i muntanya enmig de Barcelona

Prepareu-vos per gaudir d'un 'escape room' amb ADN Salomon i seguir els passos de Kilian Jornet. L''escape room' serà gratuït i gira al voltant d'un recorregut en el qual superar proves vinculades als quatre elements de la natura (aigua, foc, aire i terra) per aconseguir arribar fins al final. La idea és que els participants puguin "sentir" la muntanya enmig de la ciutat i acostar-se a la natura. És una activitat oberta a tots els públics i dura 60 minuts. A l'Espai Provença, vestíbul de l'estació de Provença de FGC (carrer Rosselló, 219). L''escape room' estarà obert del 30 de novembre fins al 4 de gener. Més informació aquí.

Concert solidari per l’esclerosi múltiple

La Locomotora Negra, amb la seva inconfusible música de jazz, serà la protagonista del concert de tardor de la Fundació Esclerosi Múltiple. Es tracta d’un esdeveniment cultural i solidari que cada any celebra la Fundació durant la tardor i que serveix com a punt de trobada entre persones amb esclerosi múltiple, familiars i amics de la Fundació. Es tracta d’una trobada informal i cultural que, a més, aquest any coincideix amb la celebració del 30è aniversari de la Fundació i que tindrà el jazz com a protagonista. L’espectacle cultural porta el títol Viatge al món del swing i es farà a l’auditori Axa diumenge a dos quarts de set de la tarda. Les entrades tenen un preu de 25 € en funció de la localitat i es poden comprar a www.fem.es/lalocomotoranegra.

Teatre a Torroella de Montgrí

Diumenge , a les 10.30 h, a l’exterior de l’Auditori Espai Ter, de Torroella de Montgrí, en el marc de la Fira de Sant Andreu, hi podreu veure L’animalada, de la companyia Katakrak. Alguns dels objectes que llencem s’han rebel·lat. No volen ser abandonats quan es fan grans i s’han convertit en jocs-animals. Del munt de ferralla en van sortint formes, colors, trossos de jocs i moltes preguntes. Quin animal serà? Com s’hi deu jugar? ¿T’imagines donant cireres a un cocodril? ¿Has ajudat mai un elefant a regar flors amb la seva trompa? ¿T’has convertit mai en un abella perduda en un camp de flors? Si tot això et sembla d'un altre món però divertit, és que ja tens el mono de ‘L’animalada’ a dins. Jugues? De 6 a 12 anys.

Estrenes de cinema

Avui s'estrena als cinemes El tiempo contigo, de Makoto Shinkai. Explica la història de Hodaka Morishima, un noi de setze anys que ha deixat el seu petit poble illenc per fer-se un nom a Tòquio. Però quan arriba a la gran ciutat, Tòquio està sota una pluja torrencial que li fa més difícil sobreviure. D'altra banda, també s'estrena Jacob, Mimi i els gossos del barri, una pel·lícula que planteja el problema de la gentrificació als més petits –amb tocs de fantasia i imaginació–, i que ens mostra la força de la unió entre diferents per poder defensar causes comunes. Amb una estètica càlida i tranquil·la, no exempta d'acció i moments emocionants, es posa sobre la taula el tema de la transformació urbanística, especialment als centres històrics de les grans ciutats, amb totes les preguntes que uns infants es poden fer: què és el progrés? ¿És bo que es construeixi sense tenir en compte el passat? ¿És important el valor sentimental dels llocs?

Una casa de sorpreses per Nadal

Diumenge, a les 11.00 h, a la Casa Coll i Regàs de Mataró organitzen una activitat d'exploració i experiències lúdiques per a famílies amb infants de 2 a 5 anys, Una casa de sorpreses per Nadal. Amb l'expressió corporal i sensorial, el llenguatge plàstic i musical acompanyen els infants d'edats primerenques i les seves famílies a descobrir una casa plena de sorpreses! Informació i reserves al tel. 682 156 765 o a la web www.casacolliregas.cat/visites/

Teatre familiar a Sant Celoni

Demà dissabte, a les 18 h, a la plaça de la Vila de Sant Celoni hi podreu veure Carilló, de la companyia La Tal. El rellotge es posa en moviment. Tots els engranatges comencen a moure’s i els personatges, que imiten els ninots dels rellotges, apareixen a ritme de carilló. Un rellotger fa de fil conductor per explicar les diferents històries que, sempre en to d’humor, veurem aparèixer. Històries de pallassos, d’amor i gelosia, de baralles barroques i passionals… fins a una recreació de l’òpera Carmen. Per a tots els públics.