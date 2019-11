Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Gairebé recta final del mes de novembre. Com passa el temps, oi? Així que cal aprofitar-lo al màxim i res millor que compartir estones de cultura i lleure amb la canalla. Busqueu idees? Aquí en teniu algunes.

Dissabte familiar al Palau de la Música Catalana

Aquest dissabte, el cicle Concerts Familiars al Palau ofereix el concert familiar 'Trencadís de cançons' (Sala de Concerts, 12 h), un espectacle recomanat a partir de 3 anys en què participa la companyia de dansa tradicional Factoria Mascaró i Mirna Vilasís i Xavi Múrcia. Una barreja curiosa de poesia, cançó i dansa que ens situa entre la modernitat i la tradició per mitjà de tres elements arquitectònics ben característics del Palau –la donzella de la façana, les palmeres semivoltes de les columnes i el cavall alat de la Sala de Concerts–, tots personificats dalt de l’escenari. Una estona abans, a les 10.30 h, tindrà lloc la visita guiada i el taller plàstic 'Visitem i experimentem el Palau', a càrrec de l’educador Lluís Plaza, per a infants de 5 a 10 anys. Es tracta d’un recorregut guiat per l’edifici modernista que inclou una activitat plàstica experimental amb alguna de les tècniques artístiques que s’hauran observat durant el recorregut.

Nova edició de Dau Barcelona

Per vuitè any consecutiu, Dau Barcelona s’obre a la ciutat com la gran festa del joc, amb entrada lliure. Dissabte i diumenge, de les 10 del matí a les 8 del vespre, centenars de jocs per a totes les edats us esperen al recinte de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Trobeu-ne tota la informació aquí.

La festa del Petit Romea

El Petit Romea, la programació familiar del Teatre Romea de Barcelona, inaugura la 6a temporada amb una gran festa gratuïta oberta a totes les famílies aquest diumenge al matí per presentar la temporada 2019-2020 amb tallers, espectacles i una activitat exclusiva per veure el teatre per dins (activitat inclosa dins els actes de commemoració del 50è aniversari de la mort de Margarida Xirgu). La cita serà d'11 a 14 h.



2princesesbarbudes a Igualada

Aquest diumenge, a les 18 h, 2princesesbarbudes porten el seu últim disc, 'La bona vida', al Teatre Ateneu d'Igualada. Les 2princesesbarbudes es posen en la pell dels primers humans per explicar-nos la seva vida i costums. Un concert per a tota la família amb cançons pop plenes d’humor tocades amb instruments petits i de joguina.

Teatre familiar a Canovelles

Dissabte, a les 18 h, al Teatre Auditori Can Palots de Canovelles hi podreu veure 'Kàtia', de la companyia Teatre Nu. La Kàtia fa la maleta i emprèn un viatge, l’aventura de la seva vida, que viurà acompanyada de la seva mare. Trobarà el que busca? Kàtia és un espectacle de teatre visual que ens parla de la necessitat de retrobar-nos amb les nostres arrels. Per a tots els públics.

Mr. Stone i els enigmes de Sant Pere de Rodes

Diumenge, al monestir de Sant Pere de Rodes (11.30 h), podeu participar en el taller familiar 'Mr. Stone i els enigmes de Sant Pere de Rodes'. Mr. Stone volta per tot el món a la recerca de llocs únics misteriosos i extraordinaris. Aquesta vegada els seus passos l’han portat fins a Sant Pere de Rodes. Quins enigmes s’amaguen en aquest indret? Seguiu les petjades de l’intrèpid viatger i amb l’ajuda del seu quadern de notes i el seu bagul de viatge trobeu les respostes. Reserva prèvia necessària. Telèfon de reserves: 972 387 559 o reservesspv.acdpc@gencat.cat

Teatre a la Casa Elizalde

Diumenge, a la Casa Elizalde, nova proposta del seu cicle familiar amb 'El cel de la Jojó', d'Inspira Teatre. La Jojó és una vaca molt sàvia perquè ha tingut una vida plena d'aventures. Així que tots els animals de la granja acudeixen a ella per demanar-li consell. Però la Jojó, amb els anys, no només ha guanyat saviesa. També s'ha fet gran. I un bon dia li succeeix el fet més extraordinari que li ha passat fins aleshores. Poc a poc va perdent parts: primer la taca, llavors, la cua, les mamelles, les banyes. A partir d'aquestes pèrdues, la Jojó anirà comprenent la transformació, el pas dels anys, el cicle de la vida. Fins a desaparèixer, però deixant empremta en les coses i en els animals que han format part del seu dia a dia. Recomanat per a tots els públics.

Dansa al saT!