Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Després d'una setmana intensa com la que estem vivint, potser us va bé fer plans amb la canalla per a aquest cap de setmana. Aquí teniu algunes propostes.

Concert per a embarassades al Palau

Diumenge, a les 18 h al Petit Palau, comença al Palau de la Música Catalana la temporada 2019-20 del cicle Concerts Familiars al Palau amb Abans de néixer al Palau, el taller musical per a embarassades i adults acompanyants conduït per Marta Fiol i Gemma Baños. Abans de néixer al Palau està pensat per estimular l’univers auditiu del nadó dins el ventre matern a través de les veus de la mare i el pare, el cos i diferents recursos musicals. Aquest taller, amb la col·laboració de la violoncel·lista Nerea de Miguel, tindrà una segona sessió el 6 de juny de 2020.

Neix el Festival Valentina

Aquest diumenge tindrà lloc la primera edició del Festival Valentina a la plaça de Can Felipa, en el marc d'Escena Poblenou. El festival ofereix un programa d'activitats que dirigeix la mirada cap als drets dels infants a través d'espectacles, concerts, jocs, conta-contes i altres activitats gratuïtes. Entre els espectacles familiars destaquen Volen, volen de la Cia. Mariantònia Oliver, que farà volar la imaginació dels més petits i Peix, un solo de circ d'Hotel Iocandi que s'endinsa en les profunditats humanes a través dels records d'infància de Ses Illes. A més Bel Olid i Pol Galofré faran una sessió de contes compromesos, entre ells explicaran el conte Crida ben fort, Estela!, escrit per Olid.

Estrena de cinema per a adolescents

aquest cap de setmana s'estrena als cinemes Primeres solituds, on Claire Simon dirigeix la seva mirada antropològica, propera i profunda, cap al món interior dels i les joves d'un institut dels suburvis parisencs. Les solituds fan brotar l'emoció al bell mig del plànol amb naturalitat, pel sòl fet de ser compartides.

Barcelona Dibuixa 2019

La Fundació Joan Miró participa al festival Barcelona Dibuixa 2019 amb una proposta de Julia Pelletier. Diumenge, l'artista conduirà el taller Lluna, sol i una estrella al Pati Nord de la Fundació, una exploració del llenguatge mironià mitjançant la tècnica de la monotípia. Al llarg de tot el matí, a més, el Pati de l'Olivera s'envoltarà de parets blanques com les dels tallers de Joan Miró a Mont-roig i Mallorca perquè els participants facin les seves creacions en grafit.

Teatre per a tots els públics al Lliure

Aquest cap de setmana, el Teatre Lliure proposa un espectacle singular i innovador del multipremiat director holandès Jetse Batelaan; un espectacle pensat per a un públic intergeneracional, inclassificable, avantguardista, sorprenent i excitant. The Story of the Story desafia les normes del teatre convencional i planteja una peça escènica sense relat. Un espai on tot és possible i en el qual l'espectador haurà de deixar-se portar pels personatges i les accions que ocorren dalt de l'escenari per fer-se la seva pròpia història de la funció. Disabte a les 20h i diumenge a les 18h.

Sessió de mindfulness per a infants

Dissabte, a les 12h, a l'Abacus del carrer Balmes de Barcelona hi ha programada l'activitat 'Tranquils i atents com una granota, mindfulness per a nens i nenes'. A càrrec dels instructors del Mètode Eline Snel. Recomanat de 6 a 11 anys. Cal inscripció prèvia. Més info aquí.

Teatre familiar a Manresa

Dissabte, a les 17:30h, al Teatre Kursaal de Manresa hi podreu veure Mr. Alret, de Moi Jordana Cia. de Circ. Mr Alret, comediant, malabarista, manipulador d’objectes, equilibrista i acordionista de professió, és un personatge excèntric que té un carrer propi, on ens submergirà en el seu univers humorístic a través del joc. Ens transportarà a un món de màgia, humor i fantasia. Per a tots els públics.

Torna el Xic Protesta

El Protesta, festival internacional de cinema de crítica social, celebra a partir d'aquest cap de setmana a Vic la seva setena edició. Enguany, al Protesta volen reflexionar sobre un tema d'actualitat, com les identitats i les expressions de gènere. Com cada any, oferiran una sessió especial per a la canalla, el Xic Protesta, pensat perquè els infants prenguin consciència dels problemes que ens envolten i despertin la seva ment crítica. En aquest cas, han previst la projecció del film La revolta dels contes, un film que trenca amb els estereotips dels clàssics literaris. La cita és diumenge a les 16h al Cinema Vigatà.

Noves activitats familiars a l'Aquàrium de Barcelona

L'Aquàrium de Barcelona ha estrenat la nova temporada d'activitats familiars per als caps de setmana. La proposta més innovadora d’enguany és el “Feeding time rajades”, que permetrà als visitants observar de ben a prop com s’alimenten les rajades mentre els cuidadors expliquen les seves intrigants característiques. Els més curiosos també podran inscriure’s a la visita guiada “Un mar ple de curioses criatures” per descobrir els detalls més al·lucinants dels éssers que habiten als aquaris mediterranis i tropicals mentre intenten resoldre el “Joc de pistes”. Per als més menuts (i potser no tant menuts) també s’oferiran dos taller de manualitats: “Pintacares” per gaudir de la visita i passar desapercebuts entre les criatures submarines i “Dissenya el teu Flextangle” per aprendre tot retallant, pintant i enganxant. Els participants d’aquest últim taller es podran endur un curiós record a casa: un flextangle personalitzat. Totes aquestes activitats estan incloses dins el preu de l’entrada.

Estrena al saT! Teatre

Aquest cap de setmana (dissabte a les 17:30h i diumenge a les 12h) es pot veure al saT! Quotidiafonismes de la Cia. Bufa&Sons, un espectacle per a tots els públics. És possible fer música amb una regadora, una escala, una crossa, una cadira o, fins i tot, amb una tanca? Tres músics s'uneixen per oferir un concert únic i de gran qualitat que s'acabarà convertint en una master class plena d'humor a ritme de blues, jazz i música popular.

Cinema familiar a la Filmoteca

Com cada cap de setmana, dissabte i diumenge, a les 17h a la Sala Chomón, una nova proposta de cinema familiar. Aquesta setmana hi podreu veure Kerity, la maison des contes, (+7 anys). Un nen que encara no sap llegir rep la col·lecció de contes més valuosa del món. El que no sap és que cadascuna d'aquestes narracions conté un secret meravellós.



Teatre per a tots els públics a Gavà

Diumenge, a les 12h, a l’Espai Maragall de Gavà hi podreu veure Hai, la pescadora de somnis, de la Cia. Giramàgic. Un cargol de mar emet la música de l’oceà. En un vaixell de cartó, HAI, la pescadora de somnis, inicia la seva aventura poètica per l’oceà de la imaginació. HAI convida al públic a submergir-se en aquest viatge oníric de màgia, titelles i moviment, com un cor, acompanyant a la protagonista en el seu somni per la llibertat, en un acte psico-màgic on, al final, ens alliberem tots. Per a tots els públics.

