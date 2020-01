Plans per fer amb la canalla el cap de setmana de Reis

Sens dubte, el gran pla d'aquest cap de setmana per a la majoria de famílies amb canalla serà assistir a les cavalcades de Ses Majestats els Reis d'Orient, que es faran diumenge a la tarda arreu del país. Però, a part d'aquesta proposta, teniu altres cites per anotar a l'agenda.

'Sihir i la nit de Reis' al SAT!

La companyia Lazzigags porta de nou al SAT! el musical nadalenc Sihir i la nit de Reis. Un espectacle per a tota la família carregat de valors i inspirat en la màgia i la il·lusió que envolten la nit de Reis. Els protagonistes de la història són dos germans, la Laia i l'Aran, que hauran de passar la nit de Reis a casa la seva tia perquè els seus pares han hagut de marxar inesperadament de viatge. La tia, per animar-los, els llegeix la història del Sihir, un aprenent de mag a qui coneixeran i hauran d'ajudar. Demà dissabte a les 17.30 h.

Cinema familiar a la Filmoteca

Nova sessió de cinema familiar a la Filmoteca de Catalunya, en doble sessió, dissabte i diumenge a les 17 h. La proposta d'aquest cap de setmana és Arthur Christmas: operació Regal (+7 anys). Santa Claus creu que és hora de jubilar-se i confia que el seu fill el substituirà. Però just aquest Nadal sorgeix un problema: un dels sis-cents milions d’infants a qui havien de visitar s’ha quedat sense regal. Divertida comèdia d’esperit nadalenc produïda per la factoria Aardman.

Teatre familiar a Lleida

Demà dissabte, a les 18 h, al Teatre de la Llotja de Lleida hi podreu veure Amour, de la companyia Marie de Jongh. Un espectacle per a públic de totes les edats que ens avisa de la curta distància que hi ha entre la desafecció i l’amor incondicional. Un cant a alliberar-nos dels prejudicis i estimar els que són diferents. A partir de 7 anys.

Torneig de futbol sala solidari

Com ja és habitual per aquestes dates, en què els infants són els grans protagonistes,

demà dissabte la Fundació CET10 celebra la 5a edició del Torneig Solidari de Futbol Sala. Des de fa cinc anys aquesta jornada solidària recull joguines per facilitar que tots els infants puguin tenir el seu regal el dia de Reis, alhora que els jugadors d’aquest torneig agraeixen la possibilitat que tenen de jugar. És una jornada en què es fomenten els valors de l’empatia i la cooperació mitjançant l’esport, mitjançant el futsal. En aquesta 5a edició del Torneig Solidari hi jugaran un total de 24 equips de futbol sala de diferents escoles i clubs. Pel pavelló del CEM Bac de Roda hi passaran fins a 300 infants acompanyats dels seus entrenadors i de les seves famílies. La secció de rítmica de la Fundació CET10 farà una exhibició i l’Associació de Veterans de Futsal del Fútbol Club Barcelona lliurarà els trofeus als guanyadors.

Teatre per a tots els públics a Palau-solità i Plegamans

Avui divendres i demà dissabte, a les 17.30 h i 11.30 h, respectivament, a la plaça de l’Onze de Setembre de Palau-solità i Plegamans hi podreu veure Contes de Nadal de les germanes Baldufa, de la companyia Tanaka Teatre. La Lilian i la Sophie han fet un punt i a part als seus viatges per celebrar el Nadal en família. I és que els encanta fer el pessebre i representar els Pastorets, com a tots els nens de Catalunya. Però també saben que cada cultura viu aquestes festes d’una manera diferent. Ens ho explicaran a través de contes màgics d’arreu del món. De 4 a 12 anys. Zoom

Taller familiar a la Casa Coll i Regàs

Aquest cap de setmana, doble proposta de taller familiar a la Casa Coll i Regàs de Mataró. Dissabte a les 12.00 h, la proposta és el taller Esgrafiem per Reis en família. Un taller per descobrir la riquesa dels esgrafiats de la Casa Coll i Regàs i per aprendre què vol dir esgrafiar. Ho sabreu descobrint les formes, els colors i els símbols que trobareu durant el recorregut, i acabareu experimentant la tècnica i el seu procés d'elaboració. D'altra banda, diumenge a les 11 h, la proposta és el taller Una casa de sorpreses per Reis, una activitat d'exploració i experiències lúdiques per a famílies amb infants de 2 a 5 anys. Amb l'expressió corporal i el llenguatge plàstic i musical us acompanyaran per descobrir una casa plena de sorpreses de Reis. Més informació i reserves aquí

