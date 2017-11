Nova línia editorial del Palau de la Música

Aquest mes de novembre arriba a totes les llibreries 'Big Bang Beethoven', la primera publicació del Palau de la Música Catalana amb la col·laboració del segell discogràfic Satélite K. Amb aquesta publicació, el Palau de la Música Catalana inicia una nova línia editorial de llibres-cedés, amb coordinació editorial d’El Culturista, que pretén fomentar l’accés, la participació i la formació musical entre els infants i els joves.

'Big Bang Beethoven, descobreix el compositor més explosiu, revolucionari i universal' és el títol que encapçala “Concerts Familiars al Palau”, una col·lecció de llibres-CD per gaudir i compartir en família. L’objectiu principal d’aquesta publicació és difondre als més menuts la música i la trajectòria vital de Ludwig van Beethoven. Una música que mira el futur amb optimisme i voluntat transformadora i que ens convida a desafiar el destí per ser més lliures.

El llibre-CD incorpora fragments musicals originals de Beethoven adaptats per a orquestra de cambra i algunes versions lliures creades expressament per a aquesta ocasió. Cada fragment musical pretén traslladar el lector a un moment clau de la vida del compositor i a través de les activitats i el text narratiu es vol facilitar una escolta musical més activa i conscient. Per aquesta raó les músiques que es presenten no segueixen un ordre cronològic i les activitats que es proposen estableixen connexions amb altres disciplines o àmbits de coneixement. La idea principal és que cada peça esdevingui un microcosmos en si mateix, alhora que es troba íntimament lligat amb la resta de continguts del llibre. D’aquesta manera, els pares, mares, educadors i nens poden gaudir-ne lliurement sense haver de seguir un fil narratiu lineal.

Les músiques d’aquesta doble publicació han estat adaptades i arranjades pel compositor i instrumentista Eduard Iniesta, les il·lustracions han estat realitzades per Glam Comunicació, i la directora del Servei Educatiu del Palau de la Música Catalana Gemma Canadell n’ha definit els continguts i ha elaborat el text.

Des de fa més de trenta anys, el Servei Educatiu del Palau de la Música Catalana dissenya i desenvolupa concerts-espectacles de producció pròpia adreçats a les famílies i les escoles. El projecte que inicia aquesta col·lecció es basa en el concert-espectacle 'Big Bang Beethoven', estrenat al Palau de la Música Catalana el març del 2017. El pròxim 4 de febrer del 2018 el Palau de la Música Catalana oferirà novament aquest concert-espectacle en el cicle Concerts Familiars al Palau i comptarà amb la interpretació de tretze instrumentistes, la direcció musical d’Eduard Iniesta, autor dels arranjaments i adaptacions del CD, i la direcció coreogràfica d’Enrique Cabrera, director de la companyia de dansa contemporània Aracaladanza.