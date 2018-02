La Mostra d'Igualada comença a dibuixar l'edició de 2018

La Mostra d'Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil ha presentat la imatge de la seva 29a edició, una creació de l'artista igualadí Ramon Enrich, pintor, escultor i dissenyador gràfic. Formen el cartell de La Mostra 2018 una col·lecció d'imatges simples i brossianes on els espais naturals són l'escenari i el protagonista és un signe d'interrogació descontextualitzat.

La Mostra d'enguany proposa la idea de descobrir el món a través del teatre, un teatre que ens fa créixer, que impulsa la imaginació i que és un viatge pel cervell a través de la seva acció efímera, única i passatgera. En aquest sentit i amb la intenció de crear una campanya "no convencional" i qüestionant el context tradicional del teatre infantil i juvenil, Enrich aposta per "una comunicació a través d'imatges obertes amb voluntat d'insinuar i crear expectativa sense concretar", "sota l'eix d'un teatre com a vehicle d'idees i motor de sorpreses i curiositat", afegeix.

La fira de teatre infantil i juvenil se celebrarà del 12 al 15 d'abril

La imatge, titulada globalment 'La curiositat en escena' i desgranada amb altres eslògans per a cadascuna de les imatges, pretén alhora consolidar qualitativament La Mostra d'Igualada com una gran plataforma de la curiositat i catalogar les arts escèniques com un material de construcció d'experiències.

Els professionals ja es poden acreditar a La Mostra 2018

Ja és obert el termini perquè els professionals de les arts escèniques per a tots els públics puguin acreditar-se a la 29a edició de La Mostra. En la darrera edició, La Mostra d'Igualada va acollir 674 professionals acreditats (programadors, companyies no programades i expositors) que representaven 336 entitats. D'aquestes, 266 eren de Catalunya, 51 de l'Estat Espanyol i 19 internacionals. A aquesta xifra cal sumar-hi les companyies participants en la programació que fan augmentar el registre fins gairebé els 730 inscrits.

Una quinzena de cartells formen la imatge de La Mostra d'Igualada 2018, obra de l'artista igualadí Ramon Enrich

La Mostra d'Igualada - Fira de teatre infantil i juvenil

La Mostra d'Igualada és la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Un gran aparador dels millors espectacles per a públic infantil i jove, que aplega milers d'espectadors a la capital de l'Anoia i que té com a objectius nodrir les programacions familiars d'arreu del país i afavorir la internacionalització de les companyies que hi participen. Considerada Mercat estratègic de Catalunya, està organitzada per l'Ajuntament d'Igualada i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La 28a edició va acollir 51 companyies, 101 representacions, 33.000 espectadors i 730 professionals acreditats.