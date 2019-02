La Mostra d'Igualada celebra 30 anys

La Mostra d'Igualada ha presentat la imatge de la seva 30a edició, a càrrec de la prestigiosa pintora i il·lustradora Carme Solé Vendrell. La fira celebrarà l'aniversari amb el lema 'Espectacles que et fan créixer' i reivindicant la cultura com una font d'aliment imprescindible per créixer com a persones, a qualsevol edat. Per aquest motiu, la protagonista del cartell és una nena nodrida d'espectacles, que es posa de puntetes per fer-se més i més gran.



Solé Vendrell –figura puntal en la història de la il·lustració infantil a Catalunya i gran defensora dels drets dels infants (és l'autora de l'emblemàtica campanya 'Why?' a la qual la Mostra va adherir-se el 2015)– explica que la imatge, "al mateix temps que simbolitza un infant, públic a qui va destinada la Mostra, ho fa de la cultura, que creix alimentant-se de la creació dels artistes, de puntetes, i sense fer soroll estira els braços per arribar ben amunt".

La prestigiosa pintora i il·lustradora Carme Solé Vendrell és l'autora de la imatge d'enguany, amb el lema 'Espectacles que et fan créixer'

Les arts i la cultura, protagonistes de la il·lustració

L'artista ha volgut crear una imatge plena de simbologia i referències culturals. La nena va vestida amb roba de teatre on hi ha pintats elements que representen la cultura i totes les arts de les quals ens alimentem. Així, hi veiem temàtica literària, amb 'El Pinocchio de Collodi', que representa la literatura com a part de l'imaginari de moltes generacions. També aquest personatge integra la música amb uns auriculars actuals. La il·lustradora també hi ha incorporat un dels personatges de l'espectacle dels Claca 'Mori el Merma', on veiem referents de teatre i titelles. L'art de la pintura hi és present de la mà de Joan Miró, que va fer el disseny de personatges i va pintar el seu món portat a tres dimensions. El teatre del cos està encarnat pel mim Pawel Rouba. El cartell també reivindica la dansa amb el Sol, personatge d'un projecte personal de Solé Vendrell amb 'Magenta, la petita fada' que parteix d'un text de Jaume Escala. El mussol representa la saviesa i l'estel l'infinit que ens il·lumina. Tampoc hi podia faltar el compromís de l'art i dels artistes simbolitzats amb la campanya 'Why?' en defensa dels drets dels infants. Finalment, el color vermell també està molt estudiat a la il·lustració, associat als telons del teatre i simbolitzant la vitalitat de la Mostra, que aquest any arriba als 30 anys.

La Fira d'espectacles infantils i juvenils tindrà lloc del 4 al 7 d'abril







El plat fort de la 30a edició de la Mostra d'Igualada tindrà lloc el dissabte 6 d'abril a les 21.30 h amb l'actuació de la companyia francesa Plasticiens Volants, que oferirà un espectacle de gran format al Parc Central. L'espectacle 'Leonardo, somnis i malsons', estrena absoluta a Espanya, és una proposta molt visual pensada per ser vista per milers de persones. L'obra està basada en la figura de Leonardo Da Vinci i reinventa les fantasies del mestre de la mà de Salai, el seu deixeble. La companyia, a través de figures inflables gegants, evoca els invents, el coneixement, l'art, la tècnica i els processos creatius de Da Vinci.

Una exposició i la publicació d'un llibre explicaran la trajectòria de la Mostra

A més a més, la Mostra d'Igualada celebrarà els 30 anys amb l'exposició 'Mostra Igualada, tres dècades d'espectacles infantils i juvenils', un recorregut gràfic i audiovisual pels 30 anys de la fira amb què els visitants podran reviure la seva història a través dels seus espectacles, fotografies i cartells. L'exposició es podrà veure del 3 al 21 d'abril a la Sala Municipal d'Exposicions. I, també, amb la publicació del llibre 'Mostra Igualada: 30 anys', una mirada enrere i fins a l'actualitat amb la veu dels diferents directors artístics, la relació de totes les companyies participants i altres curiositats històriques. Es presentarà a la Biblioteca Central d'Igualada el divendres 5 d'abril a les 19 h de la mà de la seva autora, la periodista Núria Cañamares, i totes les persones que hi han col·laborat.