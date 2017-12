Fent llista per als reis?

Com porta la canalla la carta als Reis? Molts dubtes? Massa coses? Sobretot, que no hi falti un llibre i una joguina educativa! Aquí teniu algunes idees.

El llibre de les emocions

GEMMA LIENAS

EDITORIAL NAVONA

Fantàstica proposta perquè pares, mares i criatures puguin treballar la intel·ligència emocional. Tant per millorar les relacions amb els altres com per conèixe’ns millor a nosaltres mateixos. Amb il·lustracions de Sigrid Martínez. Recomanat a partir de 7 anys.

Mates del dia a dia

EDITORIAL VOX

Un nou volum de la col·lecció dels supertafaners, perquè la canalla aprengui coses noves mentre es diverteix. En aquesta ocasió les protagonistes són les matemàtiques, amb tota mena de preguntes i curiositats sobre el món dels nombres i les mates. Lectura recomanada a partir de 6 anys.

Misha, la gata violeta

COMANSI

La Misha és una gata violeta de 5 anys independent, curiosa i una mica impacient. És la protagonista de la sèrie de dibuixos animats que emet el Club Super3, a TVC, i des de Comansi n’han fet el peluix, així com les figuretes de tots els protagonistes de la sèrie en petit format.

Cançonetes per xics

DISCMEDI

Discmedi presenta aquest recull de cançons per a tota la família que inclou la millor selecció de música per a la mainada. Són un total de 22 cançons a càrrec d’artistes tan coneguts com The Penguins, Mainasons, Club Super3, Macedònia, Manu Guix, The Pinker Tones i Dàmaris Gelabert, entre molts altres. No us el perdeu!

Kid K’Nex

FÁBRICA DE JUGUETES

Kid K’Nex és la línia de jocs de construcció dissenyada per a nens i nenes a partir de 3 anys. Les seves peces de grans dimensions, atractius colors i més flexibilitat faciliten l’encaix, perquè la canalla desenvolupi la motricitat fina i el pensament lògic.

Educa Touch

EDUCA

Educa Touch és la col·lecció de jocs educatius electrònics pensada per estimular l’interès de la canalla per l’aprenentatge a través del joc. Amb veus, sons i una superfície tàctil, estimulen el joc i faciliten la comprensió. Són jocs evolutius i s’adapten a diferents edats segons el nivell de dificultat.

Guia de tions de Catalunya

M. GARRANCHO / T. LLORET

EDITORIAL COSSETÀNIA

La Guia de tions de Catalunya us descobrirà els secrets d’aquest element tan tradicional per Nadal i us permetrà conèixer quines són les principals subespècies de tions que hi ha al nostre país, de manera que quan aneu al bosc us podreu convertir en uns autèntics rastrejadors de tions!