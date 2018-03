L'abril, mes de les famílies al Baix Llobregat

El dia 1 d’abril arrenca la tercera edició del SuperMes, un mes sencer de propostes destinades al turisme familiar, amb activitats exclusives i atractius descomptes a la comarca del Baix Llobregat, la segona comarca amb més turistes de la província de Barcelona (més d’1 milió de visitants/any).

El SuperMes2018 ofereix durant tot l’abril activitats exclusives i descomptes als principals atractius turístics de la comarca com les Coves de Montserrat, els Espais Naturals del Delta del Llobregat, el Canal Olímpic de Castelldefels, el Parc Arqueològic Mines de Gavà, Catalunya en Miniatura, els Museus d’Esplugues i de Martorell o la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, entre molts altres.

Les famílies podran gaudir de més d’un centenar de promocions i descomptes en turisme, oci, cultura i gastronomia

Totes les propostes han estat ideades per ser atractives per a les famílies. D’aquesta manera, durant l’abril, el Baix Llobregat es converteix en el destí de la diversió familiar, amb més d’un centenar d’ofertes d’activitats tan completes i diferenciades com: convertir els infants en xefs de cuina, practicar i aprendre els secrets del tir amb arc, viure raids d’aventura en família, experimentar la pastura amb un ramat d’ovelles, fer rutes a cavall i cuidar els ponis, jugar a ser jardiners en un taller de planters, participar en gimcanes nocturnes al delta i fer activitats a la natura, pedalar pel parc agrari i conèixer a un pagès, superar un RoomEscape en família, visitar un obrador de galetes, gaudir de les ofertes de teatre familiar, veure i conèixer de nit com és la vida dels ratpenats que viuen al bosc, i així fins arribar al centenar de propostes.

El SuperMes guanya establiments col·laboradors i propostes d’activitats, alhora que augmenta els dies de les promocions

Per gaudir de les activitats i descomptes especials, les famílies han d’entrar al web elsupermes.cati seguir els passos per descarregar-se cada promoció. Aquest any, com a novetat, algunes de les activitats es podran comprar directament des del web del SuperMes. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat està desenvolupant una ambiciosa plataforma de venda online de productes turístics i s’estrenarà amb aquesta campanya per aprofitar el fluxe de més de 100.000 visites que té el web durant la campanya.

En aquesta tercera edició el SuperMes aprofita l’ocasió per posar un especial interès en els SuperDivendres: promocions excepcionals centrades en l’oferta dels divendres a la tarda, amb la finalitat d’allargar al màxim els caps de setmana i incentivar tant les pernoctacions com la combinació d’ofertes.

Una vegada més, la mascota turística del Baix Llobregat farà promoció del SuperMes des de diferents indrets de la comarca, cada cap de setmana informarà de la campanya i regalarà antifaços de colors als nens i nenes amb la voluntat de convertir-los en superherois i superheroïnes, a més a més de globus, piruletes i moltes abraçades. I és que els petits són els grans protagonistes de l’abril al Baix Llobregat.

Enguany, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat també busca la SuperFamília, que guanyarà un súper cap de setmana a la comarca per gaudir de forma exclusiva. Per a participar en el sorteig, les famílies hauran d’explicar la seva experiència durant el SuperMes al web elsupermes.cat, compartint una fotografia i deixant un comentari sobre una de les activitats en què hagi participat. Com més imatges i comentaris deixi cada família, més possibilitats tindrà per guanyar.