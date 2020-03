Com porteu el confinament, famílies? Segur que ja heu trobat mil i una ocupacions per entretenir la canalla, però segur que unes quantes idees noves no us aniran malament. És per això que us volem traslladar una llista de propostes que han elaborat des de Fundesplai. Proposen 21 idees creatives i educatives per fer amb els nens i nenes a casa mentre les escoles estiguin tancades.

Aquests dies seran un gran repte per a la vida familiar però també poden ser una gran oportunitat. Des de Fundesplai recomanen corresponsabilitzar els infants promovent la seva participació en l’organització dels horaris i les rutines familiars. És important mantenir-les tant com sigui possible, tot i que caldrà ser flexibles i tenir grans dosis de paciència i empatia. Una estratègia útil i participativa pot ser crear un calendari amb dibuixos i franges horàries per establir quin temps dedicarem a les tasques de la llar, a les tasques escolars, a jugar, a treballar (en el cas dels adults que puguin teletreballar), a dormir, a les pantalles, etc.

En la llista de propostes de Fundesplai hi trobareu opcions com aprofitar aquest temps per fer manualitats, per llegir en família, per escoltar música, cantar i ballar junts, per cuinar en família o per compartir estones de joc.

Podeu consultar les 21 idees aquí.