Teatre amb menú infantil a FiraTàrrega

Menú Infantil, amb nou espectacles deliciosos, és la gran aposta d’aquesta edició de FiraTàrrega, pensant en el públic familiar. De fet, el 85% de les produccions que s’hi presenten estan pensades per a tots els públics, i hi ha un bon gruix d’espectacles destinats expressament a infants i joves. Així doncs, silenci, que comença l’espectacle!

“Com a servei públic hem de poder ser un mirall de la nostra societat, que inclou dones i homes, grans i petits, negres, marrons i blancs... i atendre tothom. També és cert que més enllà d’aquestes recomanacions en forma de menús, nosaltres fem arts de carrer, inclusives per definició; per això el gruix de la programació d’aquest 2018 és per a tot tipus de públics”, explica Jordi Duran, director artístic de FiraTàrrega. Però no es tracta només d’oferir molta programació per al públic familiar: “L’accent el posem no només en la presència d’espectacles infantils sinó també a sofisticar-la, a demanar-nos què més podem fer per excel·lir en l’àmbit de les arts escèniques a l’espai públic pensades per a infants d’avui”.

Es tracta, doncs, d’oferir espectacles de qualitat: “L’edat no ha de ser mai una frontera per a l’art. Ens hem de prendre aquest tipus de públic ben seriosament, respectar-lo i intentar posar-nos en la seva pell i en la de les seves famílies. El meu fill, per exemple, és un enamorat del circ contemporani. Prefereix la companyia de circ Eia a segons quin tipus d’espectacle pensat només per a criatures. ¿Qui s’atreveix a dir per a què estan preparats i per a què no ho estan els nostres fills?”, explica Duran, que està casat amb en Xavi i tenen un fill de sis anys que es diu Guillem.

El Menú Infantil que promouen per assaborir la programació d’enguany en família inclou nou plats, entre els quals destaquen 'Les 7 diferències', d’El Pont Flotant; 'Hippos', de Quim Bigas & Zum-Zum Teatre, i 'Prácticas de vuelo para acabar con el Olvido', escrita pel mexicà Antonio Zúñiga i dirigida per l’argentinocatalana Melina Pereyra. “Són apostes temàtiques i formals que estic convençut que suposaran tot un repte per a les famílies que ens acompanyin. Tracten temes d’actualitat com la memòria històrica i la diferència compartint preguntes i fent-nos passar una gran estona”, diu Duran.

BALLANT ENTRE HIPOPÒTAMS

La dansa i el teatre són les protagonistes d’ 'Hippos', un espectacle de carrer de la companyia lleidatana Zum-Zum Teatre, que per a l’ocasió ha sumat a l’equip de creació el coreògraf Quim Bigas. “FiraTàrrega és un bon context per estrenar, perquè hi ha un públic al darrere que sap com ser públic. És un context molt favorable per presentar un treball i veure què genera. I tampoc s’ha d’obviar que és una fira, que congrega un gran nombre de professionals i programadors, que fan que el treball es pugui girar”, explica Bigas.

La idea de l’espectacle que estrenen a Tàrrega neix de Ramon Molins, amb el comissariat de Margarida Troguet: “Volien fer un espectacle de tres hipopòtams, al carrer i de mitja hora de durada. Aquestes eren les premisses”, diu Bigas. Aquest espectacle es podrà veure gratuïtament el dia 6 a les 19.00 h i els dies 7, 8 i 9 a les 17.00 h a la plaça del Carme.