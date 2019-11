Cinema i medi ambient

“El medi ambient no es limita a l’ecologia i la natura sinó que és un assumpte de l’ésser humà”, afirma Jaume Gil, director del Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (SUNCINE), que enguany arriba a la 26a edició i que començarà el dimecres 6 de novembre amb un cartell que mostrarà estrenes al nostre país. A més, el festival, fins ara conegut com a FICMA, pretén difondre tant el gènere de ficció com el documental. Entre les curiositats del festival hi ha el sorteig d’una bicicleta amb la compra de les entrades. La coherència com a motor del festival “ens fa creure en la mobilitat amb un mitjà sostenible com la bicicleta”, diu Gil.

Amb l’assumpte humà de primer ordre (el medi ambient) com a fil conductor, el SUNCINE preveu projectar 100 pel·lícules de temàtiques diverses i amb mil i una òptiques diferents. “No ens agrada dir que el medi ambient és un problema, perquè llavors hi lliguem una concepció negativa, sinó que remarquem que les pel·lícules i els documentals estan centrats en situacions ambientals positives i negatives”, continua explicant Jaume Gil.

CAMÍ D’ESPERANÇA

Entre totes les pel·lícules i els documentals del SUNCINE es podria dir que hi ha un nexe comú, el del canvi. Dit amb altres paraules, “gent que decideix capgirar la seva vida per millorar l’entorn i, per tant, són persones inspiradores per a d’altres”, afirma el director. “Si ells són capaços d’aconseguir revertir situacions negatives per fer-les positives, ¿per què no podem fer-ho nosaltres?”, es pregunta el director del festival. Així doncs, es podria dir que el SUNCINE busca l’esperança mostrant solucions perquè la població s’hi inspiri. “No volem que del medi ambient només ens quedem amb la part negativa”, que certament té realitats crues, com el canvi climàtic, però assenyalant-les no n’hi ha prou. I d’aquí que el SUNCINE hagi triat pel·lícules i documentals que indiquen solucions.

Seguint aquest fil, Jaume Gil remarca que el cinema és una molt bona eina per fer-ho. “Quan la informació ens arriba a través de l’emoció no l’oblidem, perquè ens ha entrat el coneixement del cor cap al cap”, explica. I és just el que fa la gran pantalla, que com a mirall de la societat i del planeta en general ens fa veure i entrar en el coneixement emocionant-nos. “El cinema també aplica aquella sentència que assegura que si no ho veig no ho crec”, afegeix el director. Així que, com que ho veiem, ens adonem que és possible.

Sobre els documentals, que es podran veure en totes les seves seccions, el director del festival relata que es tracta d’un gènere que ha evolucionat enormement. “Estem mirant fets basats en la realitat, que és la base de la qual parteix un documental, però amb una mirada que sembla ficció, que permet especular-hi. Mirarem documentals al SUNCINE que semblaran ficcions però que malauradament seran reals, ben reals”, diu Gil.

EL FESTIVAL ENTRA A LES AULES

Pensant en les escoles, el SUNCINE ha preparat sessions de curtmetratges, amb una durada d’entre 10 i 15 minuts, que es poden projectar a les aules de totes les escoles per tractar el tema. “La voluntat és que mestres i professors trobin un suport a la seva tasca docent, perquè puguin comentar-los o contextualitzar les seves explicacions”, diu el director.

Un altre dels objectius de la iniciativa Cada aula un cine és que els alumnes comencin a familiaritzar-se amb el gènere documental, ja que “els joves i les criatures estan molt acostumats a mirar només ficció”, reconeix Gil. Les escoles, malgrat que hi poden accedir gratuïtament, poden fer un donatiu a l’activitat.