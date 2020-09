Pren-ne nota! Cites culturals de l'octubre

Per setè any consecutiu, el Festival Circ Cric celebra el popular Festival Internacional de Pallasses (FIP) als carrers i teatres de Sant Esteve de Palautordera. La 7a edició del FIP, que tindrà lloc de l'1 al 4 d'octubre, inclourà diversos espectacles i activitats amb una seixantena de pallasses de l'Estat i d'Europa com a protagonistes, tot i que la participació internacional aquest any es veurà reduïda a causa de la pandèmia.



La proposta del festival d'enguany inclou la presència d'artistes de renom d'origen nacional i internacional, i donarà cabuda tant a professionals d'ampli reconeixement i trajectòria com a pallasses que debuten en el gènere. Totes elles es podran veure al Teatre Pare Casals, al Circ Cric, al Teatro Sobre Ruedas i al Pati de les Escoles Velles del poble de Sant Esteve.

El Festival Circ Cric arriba a la 7a edició del Festival Internacional de Pallasses amb la clown Laura Herts



Aquest any i arran de la pandèmia del covid-19, les actuacions seran en espais acotats, seguint els protocols, amb públic reduït i reserva prèvia. A més, no es programaran espectacles de participació, cercaviles i espectacles itinerants, i les entrades s'hauran de comprar anticipadament .



Durant tot el festival el Teatro Sobre Ruedas estarà instal·lat a la plaça Joan Serra, al bell mig del poble, amb els espais la Tartana i la Cantina, on s'oferiran espectacles de petit format cada dia.

La figura destacada del dia i d'aquesta edició és la pallassa nord-americana Laura Herts , instal·lada a França i de llarga trajectòria artística i docent, que durà al festival el seu himne a l'amor, Live. Segons Montserrat Trias, impulsora i directora del FIP, el festival reivindica el paper d'unes dones que des de les arts escèniques han triat la comicitat "com a opció per potenciar els valors d'igualtat, justícia i sentit comú", amb la certesa que el riure és una eina essencial per a la convivència. En aquest sentit, Trias lamenta que encara ara en les programacions estables o festivals són escassos o nuls els projectes de dones: "Hem d'aconseguir una normalitat també en aquest sentit", reivindica.

El Festival de Titelles de Barcelona torna al Poble Espanyol després d'haver-se cancel·lat al mes de març com a conseqüència de l'emergència sanitària. L'11a edició d'aquest ja consolidat esdeveniment tindrà lloc el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. L'objectiu és obrir al públic familiar les portes del teatre de titelles, objectes i de carrer. Enguany la programació inclou més de 50 funcions entre els dos dies, que una desena de companyies diferents representaran en 7 espais diferents. Algunes de les companyies participants són Penélope y Aquiles, Titelles Vergés, Tururuth –que oferirà un espectacle amb música en directe– i la Companyia Pamipipa –que oferirà un espectacle per a infants de 0 a 3 anys.

El festival continua en la línia de les darreres edicions: una programació que estableix complicitat amb el públic familiar local i també amb el sector professional dels titelles, i que dona un protagonisme especial al carrer com a espai escènic, aprofitant el valor arquitectònic del Poble Espanyol.

Per oferir a les famílies una experiència divertida i segura, aquesta edició del Festival de Titelles estarà marcada per les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els assistents: aforament limitat; els assistents veuran els espectacles sempre asseguts, no drets; les cadires estaran separades a la distància de seguretat adequada; recomanació d'ús de gel hidroalcohòlic freqüent (hi haurà dispensadors repartits en diversos punts del recinte); ús de mascareta obligatori (més grans de 6 anys).

Un Benvinguts a Pagès virtual

Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana, s’adapta a la situació excepcional provocada pel covid-19, canvia de format aquest any, i no serà presencial. El primer cap de setmana d’octubre, els dies 3 i 4, Benvinguts a Pagès es podrà seguir a les xarxes socials a través d’un esdeveniment excepcional en què es mantindrà l’essència del projecte que dona a conèixer l’origen dels productes que consumim cada dia i que es produeixen arreu del país. Una representació dels productors i productores inscrits a Benvinguts a Pagès programaran tot tipus d’activitats divulgatives a la xarxa, entre les quals destaquen xerrades, visites virtuals, receptes, entrevistes i tutorials amb consells sobre alimentació.

La pàgina web benvingutsapages.cat recull tota la informació d’aquesta edició amb els detalls de les activitats virtuals programades, que es podran veure als perfils de Facebook, Instagram, Twitter i YouTube de Benvinguts a Pagès i seguir a través de l’etiqueta #eBaP. Així, a través dels perfils de Benvinguts a Pagès a les xarxes socials, es podrà conèixer el dia a dia de diferents pagesos i pageses, que seran entrevistats i explicaran, entre d’altres, com és l’elaboració de l’oli a les Terres de l’Ebre, els secrets de la producció d’un producte com la cervesa des de Lleida o la feina a l’horta amb productes dolços al Berguedà. Les visites guiades virtuals donaran al públic l’oportunitat de conèixer explotacions de carn, embotits, aviram, ous i altres productes d’horta i posar en valor la feina de pagesos i ramaders. Els tutorials amb consells per a una alimentació saludable estaran protagonitzats per pagesos i pageses que treballen amb mel, pa, vins i caves, fruita, carn, embotits i herbes aromàtiques. En el marc d’aquest Benvinguts a Pagès virtual donaran a conèixer recomanacions per gaudir dels productes de temporada i aprofitar les seves propietats.

Els restaurants i allotjaments divulgaran també per la xarxa la seva feina durant tot el cap de setmana. L’esdeveniment serà un bon aparador perquè els establiments turístics expliquin com és la feina que habitualment no es veu. Es podrà entrar fins als fogons d’un restaurant del Segrià i descobrir les tècniques de cuina d’un hotel gastronòmic de Falset, entre altres atractius. A més, des del sofà de casa es podran visitar, còmodament, les cases rurals del Berguedà, situades enmig de la natura en un entorn privilegiat, així com un hotel de Tarragona. Finalment, l’edició d’enguany permetrà viure una experiència virtual en què també es mantindrà l’oportunitat d’adquirir els productes directament als productors i omplir el rebost. Cal recordar que tot i que l’edició d’enguany de Benvinguts a Pagès és virtual, es mantenen a disposició del públic les rutes de cap de setmana o d’una jornada arreu del país amb els productors i productores de fil conductor per fer de manera individual quan es desitgi. Els itineraris Costa Brava, Paisatges Barcelona, Costa Barcelona, Costa Daurada, Terres de l’Ebre, Terres de Lleida i Pirineus ofereixen durant tot l’any recorreguts que uneixen gastronomia, territori, paisatge, història i patrimoni.

La Fira de Clicks i Lego®

També al Poble Espanyol, torna una altra fira que ha tingut molt bona acollida per les famílies i en què les figures dels Clicks i Lego són protagonistes. Espectaculars diorames, un mercat de venda amb peces úniques per a curiosos i col·leccionistes, una divertida gimcana Buscaclick, una zona de joc i tallers artesanals especialment creats per a l'ocasió per part dels artesans del Poble són algunes de les activitats que inclourà la tercera edició de la Fira de Clicks i Lego®al recinte de Montjuïc. La fira tindrà lloc els dies 16, 17, 18, 23, 24 i 25 d'octubre. Enguany hi haurà una gran diversitat de diorames entre els quals destacaran els dedicats a la Lapònia, un port victorià de l'any 1900, la guerra Nord-Sud, un món fantàstic de princeses on els cavallers no són els herois, una ciutat alemanya, una mesquita àrab, un circ fantàstic, l'època romana, un escenari napoleònic i els orcs.

19a edició d'Escena Poblenou

Del 22 al 25 d'octubre el Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou celebra la seva 19a edició. Dinou anys de resistència fent ininterrompudament un festival d’arts escèniques contemporànies multidisciplinari, implicat amb el territori i amb la realitat social actual.



Escena Poblenou torna amb el compromís rotund de fer el festival. I de fer-lo defensant i apostant per una escena viva, presencial, propera i relacional. "Aquest any el festival es trobem contínuament preguntant-nos i qüestionant-nos les noves relacions entre les normatives i protocols i les llibertats d’estar, fer i ser amb relació a l’altre, a la comunitat, a l’espai públic, als teatres, a la cultura, al món. Més que mai desitgem i volem una escena on les arts en viu siguin la primera opció, perquè és necessari, en aquests temps d’incertesa, posar el cos, el cor i l’ànima per compartir-nos, per trobar-nos, retrobar-nos físicament amb l’altre", diu la seva directora artística, Ada Vilaró.



Des d'aquí, Escena Poblenou 2020 proposa una programació travessada per tres eixos que també formen part de l'ADN del festival: el suport a la creació, la forta presència de dones creadores i la reivindicació de l'espai públic i les arts de carrer.

El cartell del festival inclou dues propostes per al públic familiar, emmarcats en el Festival Valentina: Zloty, de la Companyia Pau Palaus, un relat íntim i humà que aprofundeix en la intimitat del pallasso i en el plaer d’establir una connexió íntima amb el públic, i Valentina Quàntica, de la Companyia Anna Roca, que parla de científiques dones.

4a edició festival RBLS Teatre Jove

RBLS Festival Teatre Jove celebrarà del 28 al 31 d'octubre la seva quarta edició amb la voluntat de seguir acostant les arts escèniques a joves i adolescents de 13 a 20 anys. En aquesta nova edició suma la Sala Hiroshima i l'Escenari Joan Brossa al Teatre Tantarantana, seu del festival durant les dues últimes edicions. Els tallers es faran majoritàriament a l'Institut del Teatre i al Centre Cívic Cotxeres Borrell. La Nau Ivanow tornarà a albergar la Fira de Teatre per a Joves.



RBLS (abreviatura de l'adjectiu rebels) és un festival d'arts escèniques que vol descobrir als joves espais, proposar-los posades en escena diferents que connectin amb els seus interessos i inquietuds, i involucrar-los en processos de creació. El festival va néixer l'any 2017: "Sentíem que no hi havia públic jove als teatres, i quan deixaven de ser nens ja no assistien a les sales", comenta la directora artística del Festival, Carme Tierz. "Les arts escèniques són un element clau per al desenvolupament intel·lectual, personal i social dels nois i noies en aquesta etapa de la vida", explica Tierz, i RBLS aposta per propostes que vagin més enllà del seu valor pedagògic per "generar en els joves bones experiències escèniques i impactar-los, perquè només així voldran tornar al teatre".

El RBLS ofereix una programació que aposta per llenguatges i propostes híbrids





Aquesta línia es reflecteix en la programació, que aquest any aposta per llenguatges i propostes híbrids. Per atrapar l'atenció d'adolescents i joves d'entre 13 i 20 anys han programat un total de 6 espectacles professionals (un dels quals és un projecte comunitari amb joves). També es realitzaran 4 workshops per despertar en els joves les seves capacitats creatives.

"A RBLS sempre hem volgut separar els conceptes d'escola i teatre, però aquest any hem apostat per poder apropar a l'alumnat de 1r i 2n d'ESO propostes que estan fora del circuit de teatre escolar", comenta la directora del festival.