Aquest estiu farem de periodistes

Aquest estiu el diari ARA i Fundesplai, entitat de referència en el món del lleure educatiu, impulsen la primera edició del Campus d’Estiu de Periodisme de l’ARA, que té com a objectiu que infants i joves puguin conèixer de prop els mitjans de comunicació. El director adjunt de l’ARA, Ignasi Aragay, explica: “La iniciativa va sorgir dels periodistes de la casa, de baix a dalt. I l’hem assumit amb entusiasme. Educar en el lleure és molt important perquè és una oferta que complementa la molt bona feina que es fa durant el curs escolar, i l’ARA no volia deixar passar l’oportunitat de participar d’aquesta oferta educativa”.

El campus durarà 6 dies i es farà a Centre Esplai, al Prat de Llobregat. S’oferiran tallers de ràdio, televisió, periodisme mòbil i en directe, premsa escrita i fotografia, amb cursos que impartiran periodistes de l’ARA. Com explica la subdirectora del diari, Georgina Ferri, “l’objectiu és ensenyar als joves unes nocions bàsiques sobre el periodisme i sobre com es fa la informació en els seus diferents formats, per conscienciar-los de la importància de tenir mitjans de comunicació de qualitat, que formin i informin, i de ser ciutadans amb esperit crític”.

Des de Fundesplai, entitat que s’encarregarà de gestionar la part logística i d’oci del campus, la seva directora general de gestió i serveis, Cristina Rodríguez, explica: “Cada estiu impulsem una campanya de colònies, casals i campaments amb més de mil tandes d’activitats que organitzem directament, a través dels nostres centres d’esplai federats o en col·laboració amb ajuntaments, empreses i organitzacions. En aquest sentit, ens sentim orgullosos d’acollir la primera edició del Campus de Periodisme del diari ARA. A Centre Esplai, el nostre equip de monitors ja estan treballant perquè els participants al campus tinguin una bona estada i perquè, a més d’aprendre a ser uns bons periodistes, tinguin un extens programa d’activitats de convivència, esportives i d’aventura”. Aviat es donaran a conèixer les dades pràctiques del campus i s’obrirà el període d’inscripcions. Estigueu atents!