Aquest estiu, teniu cita amb l'Esbaiola’t!

Malgrat la incidència de la pandèmia del covid-19, aquest mes de juliol torna a les Valls d'Àneu, al Pirineu, una nova edició de l’Esbaiola’t, que arriba a la seva 13a edició del 16 al 19 de juliol. Tot i els condicionants que marca la presència del coronavirus, l’Ajuntament d’Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà) i la companyia La Baldufa han volgut tirar endavant el festival per responsabilitat amb el sector cultural –pràcticament parat–, amb els infants que porten tancats molts mesos i amb el territori, que també té dret a gaudir de la cultura.

Així doncs, han programat quatre dies en què les arts escèniques seran protagonistes al Pirineu lleidatà. Un programa d’actuacions d’alta qualitat artística i per a tots els gustos. La programació preveu la presència de 18 companyies amb 20 propostes d’espectacles: 11 propostes de teatre, 2 de circ, 2 de dansa, 3 de tallers i 2 instal·lacions de jocs. L’origen de les companyies és: 16 de Catalunya, 1 del País Valencià i 1 de França establerta a Barcelona. Enguany s’han volgut evitar les companyies vingudes d’altres països per facilitar desplaçaments i evitar problemes derivats de la pandèmia.

Menys entrades, més seguretat

Respecte a l’any passat, s’ha reduït el nombre d’entrades al 35%, ja que per facilitar l’organització només s’han programat els espais grans, de més capacitat i on respectar els protocols sanitaris és més fàcil. Tots els espectacles seran en espais tancats i de pagament, ja siguin a l’aire lliure o al poliesportiu. Així l’organització pot distribuir el públic de manera segura i respectant totes les mesures de seguretat.

Pel que fa a les propostes més destacades d'aquesta edició, l'organització fa ressaltar el multipremiat espectacle de dansa sobre xanques Mulier, de la companyia valenciana Maduixa, que ha guanyat diversos premis, entre els quals els premis Max (2017) al millor espectacle de carrer i a la millor composició musical. També cal destacar l'oportunitat de veure un altre espectacle premiat com La nena dels pardals, de la companyia Teatre al Detall, que va rebre, per exemple, el premi Butaca 2018 al millor espectacle per a públic familiar. Una tercera proposta de luxe és Mon pare és un Ogre, de la Companyia de Comediants La Baldufa, amb el premi a la millor interpretació masculina a la fira de FETEN (Gijón) el 2019.

A banda, la programació de l'Esbaiola't 2020 inclou companyies històriques, de molt recorregut i amb espectacles de moltíssima qualitat artística que no fallen mai, com el mític pallasso Marcel Gros, la companyia L’Estaquirot Teatre amb un espectacle que parla dels avantatges d’avorrir-se o la companyia La Tal, que ha recorregut escenaris de tot Europa amb l’espectacle Carilló. També s'han programat espectacles que s’acaben d’estrenar com el divertíssim espectacle A la fresca, de la Cia Anna Confetti, en què tres dones clown interpreten les típiques senyores dels pobles que surten a prendre la fresca, o el Possê, de la companyia de la Segarra Sound de Secà, que va fer residència de creació a Fira Tàrrega i que combina dansa, cant i percussió de manera exquisida, a banda d'espectacles que no s’han pogut estrenar per la pandèmia com Camí a l’escola, de la companyia lleidatana Campi Qui Pugui.

De les propostes pallareses, l'organització ha pogut mantenir l’Esperanceta, que farà visites teatralitzades dins l’Ecomuseu i, a més, s'instal·larà una zona de joc al Camp de Futbol, on el públic podrà gaudir de dues propostes per a petits i grans: Petits Somnis, d'El Pájaro Jocs, i Colors de monstre, de Tombs Creatius, dues companyies ja reincidents al festival. Pel que fa a la proposta de tallers d’aquesta edició, també serà una mica més reduïda. Hi haurà l’escola de Mollerussa del Solaç fent dos tallers i Aquafonia, de Pau Elias, un taller musical per conèixer com sona l’aigua.