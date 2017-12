Agenda de Nadal

Del 27 de desembre al 4 de gener, la Fàbrica del Reis d'Orient omple la Fabra i Coats amb llum, colors i la màgia del Nadal. Les màquines ja estan en marxa amb els treballadors preparats per a aquests últims dies tan especials abans de la nit màgica de Reis. Us podreu endinsar en un recorregut farcit de sorpreses en el qual veureu de primera mà com s’organitzen els milers de cartes i regals que els Reis d’Orient repartiran per la ciutat durant la matinada del 5 de gener. A més, podreu lliurar les vostres cartes a l’Oficina Central de Correus per veure com els treballadors organitzen tota la informació per transformar els desitjos dels infants en regals. La Fàbrica dels Reis estarà oberta els dies 27, 28, 29, 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener de 17.00 a 21.00 hores. L’entrada és gratuïta.