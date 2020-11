Busquem joves escriptors

Quan al bosc sigui fosc i hi comenci a fer fred, al menjador de la casa de colònies de Vilanova de Sau, una antiga casa de pagès restaurada, la llar de foc s’encendrà per acompanyar la primera edició del Campus de Creació Literària de l’ARA i Fundesplai, una proposta per a aquells nois i noies que gaudeixen del plaer de la lectura i l’escriptura.

El Campus de Creació Literària, un spin-off dels Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai, nascut a petició dels mateixos participants, tindrà lloc del 27 al 31 de desembre i s’hi podran inscriure joves d’entre 11 i 18 anys. Hi haurà un taller de creació de mons, un de creació de personatges, un de novel·la, un de conte... S’hi faran lectures conjuntes i els nois i noies podran entrevistar una editora i una agent literària, que els orientaran en els passos a seguir per publicar les seves obres.

MESURES DE SEGURETAT

Laia Aguilar, Ricard Ruiz Garzón, Muriel Villanueva i Selena Soro seran els escriptors que impartiran els tallers, que estaran complementats amb activitats lúdiques i esportives en un entorn natural i amb totes les mesures de seguretat. Hi haurà circuit de tirolines, bicicletades i tir amb arc, entre altres activitats. La preinscripció es pot fer a través de la pàgina web d.ara.cat/campusdecreacio, i no caldrà fer el pagament fins al desembre.

Els participants s’allotjaran en règim de pensió completa a la Casa de Colònies La Cinglera, dins la finca de Can Mateu, al pantà de Sau. La casa disposarà d’habitacions de 4 places, per mantenir la distància necessària. Per als tallers es farà ús de gel i mascareta i se seguiran les mateixes mesures de seguretat que es van aplicar durant els tres Campus de Periodisme, que es van celebrar amb èxit durant els mesos d’estiu sense que es donés cap cas de covid-19. L’equip de monitors i monitores del Campus estarà format per titulats en la direcció i monitoratge d’activitats de lleure infantil i juvenil, i alguns d’ells són especialistes en la natura (biòlegs i ambientòlegs).

Els Campus de l’ARA i Fundesplai van néixer l’any 2018 en el marc del grup d’innovació del diari ARA. Des d’aleshores, més d’un centenar de nois i noies han participat en les diferents edicions dels Campus, que inclouen temàtiques especialitzades com el periodisme social o l’humor. Els tallers els han impartit periodistes com Antoni Bassas, Toni Soler, Mònica Planas, Toni Padilla o Empar Moliner.