Els joves lectors trien

El Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (Clijcat) ha donat a conèixer els guanyadors del 14è Premi de Literatura Infantil Atrapallibres i el 23è Premi de LiteraturaProtagonista Jove, entre els quals figuren noms com Jaume Copons, Maite Carranza o Laia Aguilar.

Dilluns es farà l'acte de lliurament dels premis, uns reconeixements que tenen l’objectiu de fomentar la lectura entre els infants i joves. Els mateixos lectors són el jurat que acaba escollint les obres guanyadores, prèviament seleccionades per un grup d’experts en cada premi. Aquest any, i com a novetat, s’entregaran tots dos guardons el mateix dia al Teatre Condal de Barcelona de la mà dels mateixos infants i joves.

L'acte de lliurament de premis, el dilluns 3 a les 10 h, serà retransmès en directe via 'streaming'. Això permetrà que els centres i biblioteques que no puguin assistir presencialment a l'esdeveniment puguin veure’l en directe a través d'aquest enllaç. L'anunci dels guanyadors i l'entrega dels guardons els faran parelles d’infants i joves. Ells són el veritable jurat d'aquests premis, i des del Clijcat també es vol que siguin protagonistes de l’esdeveniment.

Comissió d’experts

La comissió d’experts en llibre infantil, formada per Nati Calvo, de la Biblioteca Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat; Agustí Lleyda, mestre; Montse Marcet, de Lectors al Tren; Marta Martí, de la Biblioteca Central de Terrassa, i Marc Rodríguez, de la revista 'Faristol', va seleccionar per al Premi Atrapallibres els llibres en català finalistes de les tres categories: 9, 10 i 11/12 anys. El premi està adreçat a tots els centres de primària i les biblioteques de les illes Balears, Catalunya i el País Valencià.

En paral·lel, una altra comissió d’experts en literatura juvenil va escollir les obres finalistes del Premi Protagonista Jove. La comissió la van formar Júlia Baena, Joan Portell i Pep Molist, de la revista 'Faristol'; Glòria Gorchs, de la Biblioteca Roca Umbert, i Veri Pena, de la llibreria La Mulassa. Aquesta comissió d’experts va seleccionar els vuit llibres en català, quatre per a cada grup d’edat (13/14 i 15/16 anys), que han llegit i valorat els joves de centres d’ESO i de batxillerat, a més de les biblioteques de les Balears, Catalunya i els País Valencià que s’hi ha apuntat.

Tots dos premis de literatura tenen la finalitat d’aconseguir el nombre de lectors i lectores més gran possible entre els infants i joves de les edats a què van destinats. Són els joves lectors els que fan de jurat dins de cada centre o biblioteca, on es creen grups de discussió de les lectures i es recullen les votacions. D’aquesta manera es vol donar valor i veu a l’opinió dels infants i joves com a lectors, estimular la seva formació literària i oferir-los l’opció de convertir-se en jurat d’un premi que va més enllà del seu centre escolar o biblioteca.

Durant l’acte de lliurament també s’anunciaran les obres finalistes de la pròxima edició dels premis, a la qual ja es podran començar a inscriure els centres educatius, les biblioteques i, a partir d’ara, també les llibreries que ho desitgin.

Obres guanyadores del 2019

14è PREMI ATRAPALLIBRES

Categoria 9 anys: ' No llegiré aquest llibre' . Jaume Copons. Il·lustr. Òscar Julve. La Galera.

. Jaume Copons. Il·lustr. Òscar Julve. La Galera. Categoria 10 anys: ' Bestiolari 2'. Josep Vallverdú. Il·lustr. Manuel Cusachs. Fil d’Aram.

Josep Vallverdú. Il·lustr. Manuel Cusachs. Fil d’Aram. Categoria 11-12 anys: 'Wolfgang (extraordinari)'. Laia Aguilar. Columna.

23è PREMI PROTAGONISTA JOVE