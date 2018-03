Clàssics en versió 2.0

“Vet aquí una vegada, en un lloc molt llunyà...” La fórmula màgica amb què comencen els contes de sempre convida a deixar-ho tot i a posar-se a escoltar per entrar en mons fantàstics amb animals que parlen, princeses que somien, pocions cuinades a foc lent i herois que lluiten contra bèsties infames. Ara les tradicionals històries recollides pels Germans Grimm que tots vam descobrir de ben petits, ja sigui perquè ens les explicaven a casa i a l’escola o perquè giràvem els fulls dels primers llibres que vam descobrir, fan el salt a la xarxa a través del canal de YouTube de Betevé i per mitjà de la productora Alguna Pregunta SL. “Teníem ganes de fer un contingut infantil de qualitat en català i per a YouTube. Així va sorgir 'Dibuixacontes', una producció molt petita però feta amb molta estima i amb un resultat molt bonic”, explica Anna Llacher, directora de l’espai. “Com que és una producció nova per a YouTube vam pensar que, per una qüestió pràctica, estaria bé dirigir-la als nens, que són els que més l’utilitzen, i conjugar-ho amb la part més creativa de poder recuperar contes clàssics de tota la vida explicats en català”, afegeix. I això és 'Dibuixacontes': un recull de vint contes clàssics de la literatura universal explicats breument per cares molt conegudes de diversos àmbits professionals i dibuixat per alguns dels millors il·lustradors de casa nostra.

NOUS TEMPS, NOUS VALORS

'Dibuixacontes' són vint càpsules audiovisuals de sis minuts en què s’explica una història i es veu el procés de creació del dibuix que la il·lustra. Així, hi trobem el periodista Jordi Basté explicant 'El flautista d’Hamelín' mentre el dibuixa Noemí Villamuza; l’actor David Verdaguer interpretant 'El gat amb botes' al costat de les il·lustracions de Chamo San; els germans Jordi i Ivan Labanda explicant, cadascú des del seu àmbit, 'La Caputxeta Vermella'; l’actriu Elisabet Casanovas declamant 'El soldadet de plom' acompanyada dels dibuixos d’Àlex Santaló, i l’actriu i escriptora Estel Solé narrant el conte de 'La llebre i la tortuga' al costat de la il·lustradora Maria Freire, entre molts altres. Precisament ha sigut Solé qui s’ha encarregat de fer l’adaptació d’aquestes històries per al programa i d’actualitzar-les a la realitat actual eliminant-ne els estereotips de rols de gènere que la majoria transmetien. “Vaig veure-hi una bona oportunitat de replantejar uns contes clàssics que hem explicat durant generacions sense gaires variacions. Quan els vaig rellegir em va semblar bastant escandalós com són de masclistes la majoria, ja que presenten les dones com a objectes totalment passius amb uns rols totalment secundaris i subjectes a la voluntat dels homes. Hi ha detalls que ja sabies, però que en una relectura conscient des de l’edat adulta apareixen de manera molt flagrant, així que hem treballat per mantenir l’essència dels contes però per intentar, amb petits canvis, que els nens tinguin una visió de gènere diferent”.

Càpsules audiovisuals de sis minuts en què s’explica una història i es veu el procés de creació del dibuix que la il·lustra

A 'Dibuixacontes', la Rínxols d’Or es cola dins d’una casa habitada per una família d’osses formada per dues mares i una filla, la parella de 'La princesa i el pèsol' decideixen no casar-se mai i voltar pel món sense lligar-se a res, i la llegenda de sant Jordi en aquest cas és la de santa Jordina. “Hem revisat tots aquests detalls sense modificar l’essència del que estem explicant perquè no era la idea crear contes nous, sinó aportar una visió més transversal de les múltiples realitats que hi pot haver en una família”.

ESTÈTICA RENOVADA

Jordi Sansa, Olga Capdevila, Lyona, Lapin, Lara Costafreda i Marc Torrent són alguns dels il·lustradors que han posat el seu talent al servei d’aquestes històries clàssiques renovades. A 'Dibuixacontes' els espectadors segueixen l’explicació del conte al mateix temps que veuen com aquests dibuixants treballen per mostrar la seva visió personal de la història des dels pinzells, colors, llapis, aquarel·les i collages. “Cada vegada que agafo un projecte jugo a ser un il·lustrador diferent i començo de zero. En aquest cas vaig sacrificar cert virtuosisme en el dibuix perquè vaig entendre que el projecte ho necessitava i vaig anar una mica més al concepte: els personatges que apareixen a 'Els músics de Bremen' són músics i em vaig inventar que faria tots els dibuixos a sobre d’un pentagrama”, explica l’il·lustrador Oriol Malet.

'Dibuixacontes' també ha servit per renovar l’estètica dels contes clàssics d’una manera molt senzilla però efectiva. “El simple suport de la tauleta ja és més actual i està bé que hi puguis trobar contes tradicionals en català i de qualitat”, assegura Malet, que ha fet la prova de foc amb les seves filles i que ha pogut comprovar com la sèrie enganxa. Però no només els més petits, també els adults. “El projecte en un principi va enfocat als nens, però per a nosaltres, que no parem i que hem caigut com a la marmita de l’edat adulta, de la correcció i de la rutina, és meravellós fer aquest viatge enrere, i els contes conviden a separar aquests minuts que dura cada vídeo per tornar a ser nens per uns moments”, assegura Solé. De fet, el projecte -que no es descarta que pugui tenir una segona temporada- està previst que vagi més enllà d’internet i es converteixi en un llibre i en una exposició que reculli les millors il·lustracions que el conformen.