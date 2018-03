Quan els contes ajuden

L'Editorial Sentir presenta la col·lecció Senticontes, un nou projecte editorial que proposa contes per entendre i gestionar situacions d'especial complexitat, tant si els infants en són protagonistes, com si les viuen a la vora. També ofereix un recurs per a orientar els adults, de manera que puguin acompanyar els més menuts des de l'afecte.

“Seria inadmissible preguntar-se si determinats temes que passen al carrer s'han de parlar o no a les escoles. Quan un nano pregunta, algú li ha de contestar”, va apuntar durant la presentació de la col·lecció el degà del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Josep Vilajoana. És així com ha aplaudit la nova col·lecció Senticontes, que presenta situacions com l’adopció, el càncer o els abusos sexuals. “És inadmissible que el silenci sigui el que impera” perquè d'aquestes qüestions “se n'ha poder parlar”, va dir.

Són contes per entendre i gestionar situacions d'especial complexitat

Abans de publicar el primer llibre de la col·lecció, durant sis mesos, i amb la implicació de tres universitats, es va recollir informació de 133 testimonis. L'estudi assenyalava un dèficit de narrativa infantil orientada a l'àmbit emocional i psicològic.“Perquè funcioni una recerca hi ha d’haver passió, lideratge i recursos”, va dir Vilajoana en referència al nou segell editorial.

Narrativa orientada a la prevenció

El director de l’Editorial Sentir, Jeroni Boixareu, va explicar com “la majoria dels llibres estan orientats a la prevenció” i proposen als infants “eines per afrontar determinades situacions d’una manera amable i gens agressiva”. També els va definir com “una eina formativa” per als pares. Al final de cada llibre hi ha unes pàgines orientatives sobre cada temàtica concreta.

La directora de la col·lecció, Mercè Bermejo, va definir la psicologia com “una professió molt vocacional”. En el seu cas, la narrativa infantil ha estat sempre la seva aliada. Però se n'han adonat que com a eina supera l'àmbit terapèutic: “Hem corroborat la seva eficàcia i èxit en d'altres contextos com el familiar, l'escolar, el social i l'hospitalari”.

L’autora del primer títol sobre adopció i acollida permanent, Loretta Zaira Cornejo, va explicar que l’objectiu de la col·lecció és oferir “una mirada preventiva”. Del títol concret 'El viatge del cordó de plata' va dir: “En teràpia l’hem fet servir amb nois de 20 anys”. Hi ha una necessitat. Però depassa el terreny de l’acompanyament clínic: “El llibre és per a les famílies”, va defensar.

Els primers títols

L'acolliment i l'adopció, l'assetjament escolar o la prevenció d'abusos sexuals són les temàtiques dels tres primers títols d'aquesta col·lecció. Dirigida per la psicòloga Mercè Bermejo, els llibres tenen un tarannà pràctic i un to amable: cada relat acompanya l'infant a fer el seu propi camí.

Cada llibre oferirà eines per a comprendre, prevenir o gestionar diverses situacions

Els títols previstos per aquest 2018 i el proper 2019 parlen sobre com el càncer, l'ingrés hospitalari d'infants, el dol i el trauma, la violència de gènere, la separació dels pares, nens concebuts mitjançant tractaments de fertilitat i diferents tipus de famílies. Cada llibre oferirà també eines per a comprendre, prevenir o gestionar cadascuna d'aquestes situacions.

Després de sis mesos de recerca

“La literatura infantil ha de fomentar l'educació emocional”, assenyala la directora de la col·lecció Senticontes, Mercè Bermejo. Com a psicòloga i psicoterapeuta infantil i juvenil, defensa que la narrativa adreçada als infants sigui “educativa, informativa i pedagògica”. Però l'estudi que va coordinar dels del centre especialitzat en teràpia infantil Psicólogos Pozuelo, indica que el mercat editorial no sempre respon a aquests criteris.

La col·lecció Senticontesés el resultat d'un estudi realitzat durant sis mesos sobreliteraturainfantil, amb la col·laboració d'un equip d'estudiants de postgrau de Psicologia de la Universitat Francisco de Vitoria, la UNED i la Universitat Autònoma de Madrid. Hi van participar fins a 133 persones, entre les quals, infants d'entre 4 i 12 anys, acompanyats d'adults, pares i mares, així com també de professionals especialitzats en infància i adolescència.

L'anàlisi dels resultats assenyalava un dèficit de narrativa infantil orientada a l'àmbit emocional i psicològic. Existeix la inquietud; però hi ha poca oferta adequada a aquest objectiu. Entre els enquestats, les temàtiques que despertaven més interès van ser, en primer lloc, les emocions, el bulling i el cyberbulling i el dol. En un segon terme, volien informació per entendre les noves tecnologies, la separació dels pares, l'abús sexual, l'adolescència, la discapacitat, les migracions i el càncer. I, finalment, qüestions com la mateixa infància, la depressió infantil, el trastorn d'espectre autista, el TDAH, l'adopció i les al·lèrgies.

Una eina per a comprendre la complexitat

Amb aquesta col·lecció, l'Editorial Sentir proposa llibres amables i pràctics per a infants d'entre 3 i 10 anys. Així, prioritza els relats adaptats a l'etapa evolutiva de l'infant; la vàlua acadèmica i professional dels autors en l'àmbit específic del llibre; i una estètica coherent amb el fons i de fàcil lectura. A més, les darrers pàgines de cada volum contenen adhesius i pàgines en blanc per facilitar la interacció amb l'infant, així com unes orientacions pràctiques per a l'adult, que acompanya la lectura dels petits.

Els primers títols de la col·lecció

L'Editorial Sentir neix el novembre del 2017 i forma part del grup Editorial Marcombo, un segell català amb més de setanta anys d'història. Dins la col·lecció Senticontes ha publicat per ara dos títols i té un tercer conte en producció: