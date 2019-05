Els audiollibres, un fenomen creixent

Durant els primers anys d’educació infantil i primària, la capacitat intel·lectual dels infants sol estar molt més avançada que les seves habilitats lectoescriptores. De fet, la lectura és una habilitat que s’assoleix quan la criatura ha arribat a un nivell específic de desenvolupament intel·lectual, psicomotriu, perceptiu-visual i auditiu. Però aprendre de manera auditiva és un fet inherent a l’aprenentatge des que són nadons; simplement escoltant pares, avis, germans i educadors i, esclar, els dibuixos, les pel·lícules i les cançons infantils.

Per tant, per què no ensenyar la canalla de manera auditiva? Els audiollibres, que ofereixen un enregistrament d’una narració en veu alta, són un relat sonor que sedueix i que pot engrescar les criatures en l’amor a la lectura. Tot i que lentament, a l’estat espanyol ja s’estan fet un forat. L’informe anual de l’Associació d’Editors d’Audiollibres (APA, per les sigles en anglès) afirma que el 2017 les vendes van augmentar en un 22,7% respecte a l’any anterior. I, segons el llibre 'Evolució del llibre electrònic a Espanya', l’audiollibre s’ha convertit en el format digital que més ha crescut durant el 2017: un 33%.

Els audiollibres, un relat sonor que sedueix L’audiollibre és encara un format poc conegut en l’actualitat al nostre país. Storytel va arribar-hi el 2017, quan gairebé no existien títols en castellà, recorda la seva cap de màrqueting, Mireia Guix. “No obstant això, calculem que avui dia ja existeixen més de 5.000 títols en format àudio, dels quals 3.700 poden trobar-se al nostre catàleg”, remarca. Segons reconeix, la indústria editorial “ha trobat un filó de creixement en aquest format que no competeix amb les seves vendes en paper i permet arribar a més audiència amb els títols actuals”. “Gràcies a l’auge del format en altres països i al creixement que està experimentant a Espanya, els audiollibres s’estan consolidant com un altre format de consum literari”, afirma. Guix reconeix que encara cal donar a conèixer molt més el format, “ja que, al final, milions de persones escolten música, la ràdio, podcasts... en el seu dia a dia durant diferents moments”. “Animem tothom a escoltar algun dels títols del nostre catàleg i gaudir de grans històries”, proposa la cap de màrqueting de Storytel.

Té avals pedagògics. La psicopedagoga Jennifer Guerra destaca que el principal avantatge dels audiollibres és que “es poden escoltar mentre es practica qualsevol altra activitat, un fet que permet que els infants desenvolupin habilitats cognitives, com l’atenció sostinguda o l’ampliació de vocabulari”, per exemple, mentre es banyen o viatgen en cotxe. A més, l’experta detalla que fer servir audiollibres “enforteix la capacitat del nen d’escoltar atentament, una habilitat molt important per al seu rendiment acadèmic. A més, familiaritza l’infant amb la importància de llegir amb entonació i fent pauses en els punts i les comes, una eina que li resultarà molt útil quan hagi après el més bàsic de la lectura i hagi de començar a adquirir fluïdesa lectora”. Guerra matisa que els audiollibres són uns bons aliats de la lectura clàssica, mai una competència. “Si l’infant té dificultats lectoescriptores, els audiollibres permeten associar la lectura amb el plaer i desenvolupar el gust per llegir llibres en format visual, ja siguin llibres digitals o en paper”. A més, subratlla, “ajuden els infants a aprendre a visualitzar una història mitjançant l’ús de la imaginació”.

DIVERSIÓ I APRENENTATGE

Des que va arribar el 2017, Storytel és la principal plataforma de l’Estat de llibres electrònics i d’audiollibres en streaming. Va néixer a Suècia el 2005 i fins aleshores ha tingut més de 27 milions d’escoltes dels audiollibres arreu del món. La seva responsable de màrqueting a Espanya, Mireia Guix, destaca que els audiollibres són “un format òptim d’entreteniment, diversió i aprenentatge per als més petits, ja que ajuden a desenvolupar la imaginació i la concentració. A més, faciliten la comprensió lectora i els ajuden a desenvolupar un ús complex del llenguatge”. Amb Storytel, els més menuts “poden gaudir dels audiollibres amb el Kids Mode, on només es mostren continguts infantils”. Per la seva experiència, Guix afirma que els nens que “escolten audiollibres tenen una exposició superior a la literatura, i això els convertirà de grans en lectors potencials”.