Oriol Canosa s'emporta el premi Cavall Fort 2018

En aquesta edició, el jurat ha acordat per majoria escollir el recull presentat per l’autor sota el pseudònim Monsieur Barthélémy. Els membres del jurat han premiat els articles per la seva qualitat lingüística i literària i per la bona traça a l’hora d’explicar tres fets històrics curiosos d’una manera ben interessant per als lectors de 'Cavall Fort'.

L’acte de lliurament del premi va tenir lloc al Museu de Cultures del Món de Barcelona. Josep Fornés, director del museu, va donar la benvinguda als assistents i va remarcar la importància de la relació entre cultura i educació. Tot seguit, Xavier Carrasco, president de la Fundació Cavall Fort, va reivindicar la dignitat de l’article com a peça literària i va destacar que els escrits premiats encaixen en aquesta premissa. Per la seva banda, Mercè Canela, directora de 'Cavall Fort', va llegir el veredicte del jurat i va presentar el guanyador.

Oriol Canosa va voler recordar amb els assistents el seu vincle d’infantesa amb 'Cavall Fort'.“A les seves pàgines vaig descobrir que el món era molt més ample del que em pensava”, va assegurar. També va explicar que el pseudònim amb el qual es va presentar al premi fa referència a un personatge de 'Les aventures de Filalici', un dels còmics que llegia a 'Cavall Fort' quan era petit.

Carrasco i Canela van lliurar a Canosa el premi, dotat amb 2.500 euros, i una reproducció de la portada que Joan Miró va dibuixar per al 'Cavall Fort' número 44, publicat l’abril del 1965.

En l’acte hi va participar Cristina Losantos, col·laboradora habitual de 'Cavall Fort', que va explicar com treballa a l’hora d’il·lustrar els articles de divulgació de la revista.

El guanyador

Oriol Canosa (Tarragona, 1975) té una destacada trajectòria lligada a la literatura infantil i juvenilper partida doble. Com a autor, ha publicat les novel·les 'L’illa de les cartes perdudes' i 'L’illa de Paidonèsia', entre d’altres, i ha col·laborat amb contes i articles en diverses publicacions infantils. Com a llibreter, és un dels responsables de la llibreria barcelonina Pebre Negre, especialitzada en literatura infantil i juvenil i en gastronomia.