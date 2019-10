Novetats editorials de tardor

Aquí teniu algunes novetats editorials del sector de la literatura infantil per a aquesta tardor. N'hi ha per a tots els gustos!

Bitxopoemes i altres bèsties

LEIRE BILBAO, JAUME SUBIRANA I MAITE MUTUBERRIA. EDITORIAL KALANDRAKA

Volen, repten i rugeixen poèticament. En aquests versos, divertits i juganers, hi habiten conegudes criatures que us sorprendran amb el seu enginy i la seva originalitat. Els protagonistes són criatures -des del mussol fins al lleó, passant pel pop i la tonyina- que viuen a la terra, a l’aigua o a l’aire. A partir de 6 anys.

Enigmes de por

VÍCTOR ESCANDELL I ANA GALLO. ZAHORÍ BOOKS

Deu relats enigmàtics dels clàssics de terror dels nostres temps. Per poder resoldre els enigmes primer haureu de fer servir un desencriptador per desxifrar-los! Com ens podem protegir de les bruixes? Què ha passat a la festa de Halloween? A partir de 9 anys.

Estic guapa?

NAYAT KAID. COSSETÀNIA EDICIONS

La girafa vol saber si està guapa. Ho demanarà als seus amics, l’ocell, la serp i el tigre. Què li diran? Un conte ple d’humor i de color per entendre que la veritable bellesa es troba en el nostre interior que és una molt bona reflexió sobre aquest concepte. Recomanat a partir de 6 anys.

La veïna més dolenta de totes les veïnes

JORDI SIERRA I FABRA I LAIA BERLOSO. EDITORIAL LA GALERA

A través d’un record d’infantesa, l’autor descobreix una velleta amb dues cares i un nen que indaga en els secrets d’aquesta veïna que ha aconseguit enganyar tothom. A partir de 8 anys.

Explorem... Descobriu la ciutat en família

DIVERSOS AUTORS

EDITORIAL MEDITERRÀNIA

Noves guies familiars per descobrir en família Lleida, Tarragona i Girona. Us proposen recórrer i explorar cada ciutat amb un munt de rutes, activitats i jocs. A més, descobrireu la història de la ciutat, els seus monuments, els principals museus i molts altres racons per viure com uns autèntics exploradors. A partir de 5 anys.

La bèstia del senyor Racine

TOMI UNGERER. BLACKIE LITTLE

Una obra inèdita d’un autor genial i irreverent. Un conte sobre un senyor de cognom Racine, un animal d’allò més curiós i una gran sorpresa... Per aprendre que la primera norma per ser feliç és no prendre’s les coses gaire seriosament. Recomanat a partir de 5 anys.

Qui ha estat?

JAUME COPONS I GUSTI. EDITORIAL COMBEL

A la Rosa sempre li toca el rebre quan a casa algú ha fet una malifeta. Però ella, fixant-s’hi molt, és capaç de trobar-ne els veritables culpables. I vosaltres? Cas per cas, jugueu a descobrir el culpable observant l’escena amb atenció. A partir de 3 anys.

Baba, no vull dormir

MÍRIAM TIRADO I JOAN TURÚ. EL CEP I LA NANSA

La protagonista del llibre és Baba, una mussola encarregada de la nit que protegeix els nens mentre dormen. Ajuda tothom a aconseguir un son dolç a través de la respiració i la consciència del propi cos. Un llibre per anar a dormir amb música de Xiula. Recomanat a partir de 2 anys.

La Caputxeta vermella

BEATRIX POTTER I HELEN OXENBURY. EDITORIAL JOVENTUT

Una nova versió d’un conte clàssic. Potter va apostar per la versió més sinistra de la narració, amb un llop vil i astut, que acaba com el conte original. Recomanat a partir de 5 anys.

Un indi com tu i com jo

E. SASSEN I M. VAN DER LINDEN. EDITORIAL TAKATUKA

El Boaz és un noi solitari fascinat pels indis i els ponis.

A l’escola coneix l’Aisha, que sembla índia i es comunica amb dibuixos, com els indis. Una història sobre la solitud, l’amistat, la immigració i el racisme. A partir de 9 anys.

Louisiana o els camps de cotó

ELS AMICS DE LES ARTS I TXELL DARNÉ. EDITORIAL NANIT

Una cançó d’Els Amics de les Arts convertida en conte. Parla de la família i de les relacions que s’hi estableixen, viatja a través de la nostàlgia i mostra la riquesa que suposa la diversitat cultural que hi ha al món. A partir de 5 anys.