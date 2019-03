Llibres per fomentar el coneixement de la salut

El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ha repartit més de 600 llibres a les escoles de primària i secundària de les comarques gironines per contribuir al coneixement del llenguatge mèdic i a l’alfabetització en salut en català. Es tracta de dos llibres diferents, patrocinats pel COMG durant el 2018: el 'Primer diccionari de medicina il·lustrat', de la lingüista de la Universitat Pompeu Fabra Rosa Estopà, i l''Ensenya’m la llengua', del metge de família de Sant Feliu de Guíxols, el Dr. Toni Beltran.

L’objectiu de l’acció és que els centres facin servir els llibres com a eina educativa perquè, d’una banda, els infants coneguin, d’una manera amena i molt gràfica, termes vinculats a la salut i a les malalties i, de l’altra, els nens més grans recuperin paraules i expressions en desús en català sobre estats de salut. Per aconseguir-ho, el COMG ha fet diverses reunions amb directors dels Centres de Recursos Pedagògics de les comarques gironines i amb els serveis educatius, acompanyat dels autors dels llibres, per valorar conjuntament la millor manera de fer servir els llibres com a eina educativa. L’acció també s’ha posat en coneixement del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè l’acció es pugui reproduir a nivell català.

El primer diccionari de medicina per a nens en català

El 'Primer diccionari de medicina il·lustrat'és el primer diccionari de medicina per a nens en català. Recull 366 paraules il·lustrades per 1.200 escolars de primària d’escoles catalanes i està revisat per pediatres del COMG. El que el fa especial, a part de la llengua, és el mètode de treball utilitzat, ja que el llibre ha sigut elaborat a partir d’un treball real amb els nens, sense que sigui una simulació.

Els infants han definit un conjunt de paraules seleccionades i, després, professionals lingüistes de la UPF han desconstruït les definicions, quedant-se amb el llenguatge més encertat, proposat pelsnens, i que permetia fer pedagogia en positiu. D’aquesta manera, es poden detectar perjudicis i malentesos en les definicions dels nens i aclarir-los, com, per exemple, que l’anorèxia és una malaltia que afecta les nenes o que el càncer és contagiós. El llibre vol explicar el significat i l’ús de les paraules més bàsiques que els nens i nenes senten i fan servir quan parlen de la seva salut i de les seves malalties.

Recuperar el llenguatge mèdic popular

L’'Ensenya’m la llengua'és un llibre que recull i recupera paraules i expressions en català per referir-se a malalties, estats de salut o remeis que estan en desús i que els més joves desconeixen. El llibre posa en valor mots genuïns de la llengua catalana i expressions com, per exemple, “estar pioc” o “tenir el cor agre”.Així, l’autor, el Dr. Toni Beltran, explica a professors i personal docent de les comarques gironines que a l’hora d’explicar el cos humà als alumnes es podrien introduir paraules genuïnes en català per poder expressar amb més exactitud les malalties o estats de salut amb els quals ens podem trobar.