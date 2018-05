Gran company de viatge

És un company de viatge per a tota la vida, que va evolucionant i adaptant-se a les necessitat de cada persona. Parlem dels contes, les narracions breus, tant orals com escrites, unes píndoles saludables per al cos i la ment que es recomana prendre des d’edats primerenques i fins a la vellesa. L’escriptora infantil i directora del festival de contes Vet Aquí Sabadell (VAS), Anna Fité, és una ferma defensora dels beneficis dels textos infantils breus. “Són la porta per on entrem al món de la fantasia, que és imprescindible per sobreviure al món real. També és una eina de comunicació entre adults i petits que ens permet explicar alguns fets que, potser de manera molt directa, costarien d’explicar”. A més, enumera Fité, “enriqueix el vocabulari i ens permet traslladar-nos a espais imaginaris i mons desconeguts”. “I ajuda a estimular l’amor per la lectura i l’escolta atenta”, afegeix. Fité acaba de publicar 'Sant Toni i el gat' (La Galera), versió gamberra de la llegenda de Sant Jordi.

El conte és un element viu i canviant i perquè arribi a un lector o oïdor final hi intervenen diferents protagonistes. L’autor/escriptor, les editorials, les llibreries, les biblioteques, els centres educatius i els contacontes (un pare/mare, avis, germans, en l’espai íntim-familiar, i un narrador, actor, músic, il·lustradors..., en el sector professional). Tots han estat protagonistes de la tercera edició del VAS, que s’ha celebrat del 6 al 21 d’abril, i que ha aplegat “més de 4.000 participants, entre els espectadors que han assistit a les propostes del programa (multisessions de contes, tallers, masterclass) i els alumnes de les nombroses escoles que han col·laborat en la campanya de recollida de 2.500 contes per al Rebost Solidari de Sabadell”, detalla satisfeta Fité.

Aquest festival, en què han col·laborat les biblioteques municipals de Sabadell, l’organitza l’Associació caraVÀS amb La Sala Teatre i el Petit Sabadell, com a partners. El director d’aquest mitjà, Marc Sabater, reconeix que amb aquestes tres edicions “hem aconseguit crear xarxa dins del sector i que diferents professionals es coneguin i, fins i tot, col·laborin plegats”. Per a Sabater “el conte ens acompanya tota la vida”. “A tots ens encanta escoltar històries. Tot i que tinguin diferents formats, ¿què són, si no, les sèries televisives, els monòlegs...? Contes, claríssimament”, es respon.

A L’HOSPITAL

El VAS va arrencar amb una sessió de contes a l’Aula Hospitalària del Parc Taulí, un acte adreçat, especialment, als nens i nenes ingressats al centre hospitalari i on es van despertar moltes emocions. Les rondallaires Berta Rubio, Susagna Navó, Sherezade Bardají i Lola Espasa i l’animador infantil Rah-mon Roma van ser alguns dels protagonistes del festival. La llibretera Isabel Roca, responsable de la secció infantil de La Llar del Llibre de Sabadell des de fa 27 anys, també creu que “el conte ens acompanya sempre”. “Explicar contes és important perquè permet compartir un moment de quietud, d’atenció plena i d’escolta atenta. I llegir-los ens ajuda a imaginar, pensar, somiar i compartir”, destaca la llibretera.

Anna Cabeza, escriptora d’obres infantils i juvenils, pensa que els contes són “importants a la nostra vida perquè parlen tant de parts fosques com de lluminoses. S’hi reflecteixen moltes pors de quan som petits, però gràcies a la història narrada, les podem remenar i treure’n la claror. Els contes ens expliquen coses del nostre interior i ens donen models per poder anar millor per la vida”, argumenta.

NARRACIÓ ORAL A ALTEA

Blai Senabre, director d’Encontes, Festival de Narració Oral d’Altea, està content d’arribar a la quinzena edició, que se celebrarà del 15 al 20 de maig en aquest municipi alacantí. Senabre és un contacontes apassionat, que tant treballa per a petits com per a grans fent créixer les històries i la imaginació. “Ara, més que mai, el nostre és un ofici necessari. Estem molt sotmesos a la cultura audiovisual. Estem enganxats a la pantalla i tot és molt individualista. I sovint, quan comparteixes és virtualment”, diu Senabre, expresident de l’Associació de Narradores i Narradors de Catalunya (ANIN). “Els narradors rescatem una tasca de tota la vida: la transmissió del saber de manera oral, i la compartim en grup. En rotllana, interrelacionem històries i contactem amb la mirada i els sentiments del públic. D’aquesta manera donem sentit al perquè de les coses, sigui real o imaginari. El que m’interessa és el fet de comunicar-te i fer-ho de viva veu”, afegeix.