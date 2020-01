Creix la família de la LiJ

El sector de la literatura infantil i juvenil està d'enhorabona, amb l'aparició d'un nou segell editorial i d'una nova col·lecció pensades per als petits lectors.

D'una banda, 9 Grup Editorial (Angle Editorial, Cossetània Edicions, Eumo Editorial, Capital Books, Lectio Ediciones i Quorum Llibres) ha anunciat el naixement de Bindi Books. Alba Castellví, Mercè Galí, Joana Raspall i Carla Zaplana estrenen el nou segell que començarà a publicar llibres aquest mes de febrer. Amb aquest nou segell, 9 Grup Editorial amplia la seva oferta editorial d’infantil.

De l'altra, Tigre de Paper engegarà de cara a Sant Jordi la seva primera col·lecció infantil amb biografies de personatges catalans adreçades a nens i nenes d'entre 7 i 11 anys.

Bindi Books

Bindi és el petit punt que algunes persones es posen al front a l’Índia. Un bindi simbolitza la saviesa, la concentració i la capacitat per veure-hi més enllà del món que ens envolta, i és justament això el que busca el nou segell, publicar llibres per veure el món més enllà dels nostres ulls.

Bindi Books publicarà entre quinze i vint llibres l’any per a infants d’entre 0 i 12 anys. És un segell de llibres de ficció, coneixements i activitats. La voluntat de Bindi Books és situar l’infant en el punt central i publicar llibres basats en les necessitats i interessos de cada edat. Aprendre, riure, experimentar, emocionar-se i jugar amb la lectura a través de propostes interactives i de qualitat. A més, té l’objectiu de potenciar la qualitat en l’edició i el talent d’autors locals, alternant edició exclusiva en català amb la traducció d’obres internacionals.

Bindi Books s’estrenarà aquest mes de febrer amb Alba Castellví, ben coneguda pels lectors adults de no ficció gràcies a l’obra Educar sense cridar. Ara presenta Tots els colors de l’amor, un preciós àlbum il·lustrat per la Cuchu que acostarà els petits lectors a l’art d’estimar. Ja de cara al mes de març publicaran dues escriptores clàssiques de la literatura infantil, Joana Raspall i Pamela Butchart, autora anglesa traduïda a més de tretze llengües de qui publicaran el primer títol de la seva divertida i aclamada sèrie El director de l’escola és una rata vampir. Pel que fa a l'obra de Raspall, editaran els seus poemes més populars il·lustrats per Mercè Galí; un preciós llibre de cartró titulat Poemes de Sant Jordi. Per finalitzar amb les primeres novetats del segell, Carla Zaplana, una de les autores més emblemàtiques de Cossetània Edicions, viatjarà fins als records de la seva infantesa per crear 8 contes que ajudaran els més petits a tenir cura d’ells i de la natura. Un recull de contes plens de receptes i jocs il·lustrats per Màriam Ben-Arab.

Tigre de paper

Per la seva banda, l'editorial Tigre de Paper impulsa aquest 2020, per primera vegada, una col·lecció de llibres infantils. Cada llibre serà una biografia d'un referent proper i compromès: Neus Català, Montserrat Roig i Salvador Puig Antich són els primers noms. "Són històries d'herois i heroïnes diferents d'aquells a què les criatures estan acostumats, perquè aquests són reals, són persones que han dedicat la seva vida a la justícia", va explicar l'editor Marc Garcés, durant la presentació de les novetats que prepara per a aquest 2020.

Aquesta nova col·lecció s'adreça a nenes i nens d'entre 7 i 11 anys. Els textos són d'Oriol Gilibets, les il·lustracions de David Agrio, i Carles Viñas s'ocupa de l'assessorament històric.