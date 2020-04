Confinats en família: va de contes!

Tot i que ara es pot sortir una estona a passejar, encara toca passar moltes hores a casa amb la canalla i, per sort, continuen sorgint iniciatives per fer més lleuger el confinament. Us en presentem algunes més.

Sortir al carrer sense por

El nou virus de la valentia, gratuït i per compartir lliurement, per ajudar a superar la por que s'observa en força infants (i pares/mares) a sortir al carrer. Escrit i il·lustrat per l'experta en educació emocional Cristina Gutiérrez Lestón, pretén que amb l'aparició del nou virus de la Valentia, més fort i potent que el covid-19, petits i grans reforcin l'actitud de coratge en un moment en què les pors s'han convertit en l'altra pandèmia de la societat. El conte conté una guia de lectura per als pares i mares, amb pautes per entendre l'emoció de la por i tenir recursos pràctics per afrontar-la. La Granja, una granja escola de Santa Maria de Palautordera, publica el conteEl conte conté una guia de lectura per als pares i mares, amb pautes per entendre l'emoció de la por i tenir recursos pràctics per afrontar-la.

Conficontes per telèfon

Des que vivim confinats, molts avis i àvies expliquen un conte als seus nets i netes i l'envien cada dia pel mòbil. És una resposta real i espontània davant la impossibilitat de poder estar plegats i una manera de seguir compartint bons moments. Conficontes és una iniciativa que recopila, mostra i comparteix tots aquests audiocontes per seguir descobrint grans històries. Els podeu e scoltar al canal d'Instagram de Club del Buuk El projecte s'inspira en el llibre Contes per telèfon de Gianni Rodari. Zoom

Gestionar el dol

conte per treballar el dol i potenciar la resiliència dels menuts en temps de covid. Gràcies a la bona acollida en centres escolars i hospitals, s'ha traduït solidàriament a 10 idiomes i s'està difonent arreu del món. El podeu descarregar L'equip de psicologia infanto-juvenil de www.espaigut.com de Terrassa han creat durant aquests dies de confinament unGràcies a la bona acollida en centres escolars i hospitals, s'ha traduït solidàriament a 10 idiomes i s'està difonent arreu del món. El podeu descarregar aquí Zoom

Contes fets a casa

espai de calma per a famílies amb infants on pengen un conte cada setmana fent sevir el so en 3 dimensions i amb il·lustracions fetes per ells mateixos. Els podeu conèixer a Per coses del covid-19, a casa han coincidit una mestra (la mare), un il·lustrador (el fill), un director creatiu i productor (l'altre fill) i una directora d'art (la parella del fill). I amb aquesta barreja han creat unfent sevir el so en 3 dimensions i amb il·lustracions fetes per ells mateixos. Els podeu conèixer a www.lallunaverda.com i seguir les seves propostes també a YouTube , on podeu veure i escoltar aquests contes.

Contes màgics