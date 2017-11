Àlbums il·lustrats. Amor a primera vista!

Obrir un àlbum il·lustrat és un regal. Només cal observar un infant per descobrir la possibilitat d’abducció d’un llibre d’aquestes característiques per captivar-lo i transportar-lo a un univers fascinant d’aventures, personatges i colors que no s’acaba mai. Un àlbum il·lustrat també és el primer vehicle de transport dels infants en el món dels llibres. I el que resulta extraordinari és que es fa a través del vincle, de l’estima, del contacte físic i sensorial. Però no és un producte només per a infants, i precisament aquesta és una de les reivindicacions que fan pròpia les editorials que s’agrupen a l’associació Àlbum Barcelona.

ESTIMULAR L’APRENENTATGE

Al llibre 'El cerebro del niño explicado a los padres' (Plataforma Editorial, 2015) del doctor en psicologia i neuropsicòleg Álvaro Bilbao s’explica que “sense un vincle de confiança i seguretat, un nen pot tenir serioses dificultats per relacionar-se amb els altres”. Una de les recomanacions per al desenvolupament del “cervell emocional” dels infants és “basar les relacions en una bona comunicació”, que permetrà “connectar idees, pensaments i emocions”.

Bilbao assegura que aspectes com la memòria, la concentració, l’abstracció, el coneixement de l’entorn, l’autoregulació i el llenguatge neixen dels diàlegs entre pares i fills. Potenciar a través del vincle (cervell emocional) aspectes com la memòria i el llenguatge (del cervell racional) ajudaran al desenvolupament de la intel·ligència d’una criatura que, entre els 2 i els 5 anys, pot arribar a aprendre 50 paraules per dia, i n’haurà après més de seixanta mil quan tingui 16 anys.

Un exercici fàcil i a l’abast de tothom és, precisament, llegir o explicar contes: “Asseieu els vostres fills a la falda i expliqueu-los un conte, i un altre i un altre!”, perquè per al cervell humà “no hi ha estímul més complex que un altre ésser humà”.

Interpretar les inflexions de la veu, les microexpressions facials, la gramàtica de les frases i les motivacions de l’altre és un repte únic, i acompanyat d’un instrument tan màgic en si mateix com un conte o un àlbum il·lustrat és una excel·lent manera “d’organitzar records i elaborar històries”. Tal com va recollir Rudyard Kipling: “Si la història s’escrivís en forma de contes, mai s’oblidaria”.

EDUCACIÓ VISUAL I LITERÀRIA

“L’educació visual i literària dels nens i nenes és un eix en la seva formació per esdevenir persones crítiques, lliures i creatives. Una creativitat que no només ha de ser plàstica i artística, sinó que neix de quan s’ajunten idees, s’associen conceptes i s’aconsegueixen solucions innovadores”, explica el president d’Àlbum Barcelona, Pablo Larraguibel. Si parlem, doncs, d’imatges i de producció literària, què caracteritza un àlbum il·lustrat? Per a Teresa Duran, escriptora, il·lustradora i docent de llarga trajectòria, “la gran diferència entre un llibre il·lustrat i un àlbum rau en qui porta el pes narratiu. Quan la imatge és imprescindible per entendre qui fa què, com, quan i per què; quan, observant-la, podem fer-nos una idea cabdal i fiable de la història o de l’anècdota narrada, explícitament i implícitament, i quan analitzant-la podem apreciar com i per què aquell discurs icònic ens expressa el que ens expressa, és que som davant d’un àlbum”.

Un llibre concebut, per tant, com una integritat. Una totalitat que té a veure amb la cooperació que fa el text, el dibuix, però també el paper, l’edició, el format i que converteix aquesta mena de llibres en una petita joia, fins i tot una petita obra d’art. Larraguibel ho explica a través de les paraules de la reconeguda il·lustradora Kveta Pacovska, que diu: “Els àlbums són els primers museus que visiten els nens i el primer contacte amb l’expressió artística”. És a dir, “la preponderància de la imatge, que es materialitza en diversos estils que fan servir els il·lustradors, la sofisticació i l’audàcia de les propostes visuals, entrenen per descodificar els missatges visuals”.

Reivindicar el poder dels àlbums és revaloritzar la capacitat “d’aturar el temps real i capbussar-se en els temps infinits de la ficció”. Una acció que mares, pares, avis i germans grans poden fer plegats i gaudir d’aquest espai compartit amb els menuts”, tenint en compte que la lectura no és necessàriament “un fet fàcil” però és, sens dubte, una de les millors maneres de descobrir “el plaer de la lectura”.

UN CAMÍ DE LLARG RECORREGUT

Com dèiem, una de les motivacions d’Àlbum Barcelona és subratllar que d’àlbums il·lustrats n’hi ha per a tots els gustos i per a tots els públics, que “ha d’atrapar la mirada adulta, sense oblidar que el destinatari principal és el nen”. “I aquí convé recordar -apunta Larraguibel- que la lectura compartida ajuda a fer lectors, perquè si és plàcida i enriquidora, quedarà en la memòria de l’infant”. Això ho sap bé Fe Fernández, la llibretera de L’Espolsada, a les Franqueses del Vallès, que fa més de deu anys que cultiva una col·lecció extensíssima i d’alta qualitat d’àlbums il·lustrats per al seu públic infantil. “La literatura entra pel vincle” i, amb aquest convenciment, convida les famílies a no oblidar-se dels àlbums il·lustrats i seguir acompanyant els seus fills en moments de lectura, “encara que la mecànica ja estigui adquirida”. Conscient que a través d’aquests àlbums “es formen els lectors del futur”, opta per crear una biblioteca pròpia de literatura infantil, amb una aposta forta pels àlbums “que aporten la part visual i plàstica que ajuden a educar la mirada”.

Educar la mirada, descobrir la lectura. Els àlbums tenen aquest poder. Un bon àlbum “permet el debat literari amb nens i joves o obrir el debat i parlar de temes d’actualitat, de política, de sentiments... sense haver de tenir una gran capacitat lectora per gaudir-ne”, diu Larraguibel. Gaudir d’un conte una estona a casa, “sense que sigui una imposició per a ningú sinó un moment íntim de qualitat”, suggereix Fernández, contribuirà a transmetre “la màgia de la literatura i del poder de les històries”. Hi coincideix Larraguibel: “Quan llegeixes amb un nen i mires el món a través dels seus ulls, quantes coses noves es veuen!”